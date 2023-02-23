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Bu Fiyat Mümkün Mü? 2023’ün Sonunda Ethereum’a Dikkat! Bakın Makineler Kaç Dolar Dedi?

Yapay zekalar kripto para sektöründe giderek daha da çok yaygınlaşmaya başladı. Bunun bir örneği Ethereum fiyat tahmini konusunda görüldü.
21:00
23 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasasının popülaritesi artmaya devam ettikçe, yatırımcılar dijital varlıklarının fiyatını daha iyi tahmin etmenin yollarını arıyor.

Ethereum’un Genel Durumu

Piyasadaki en değerli ikinci kripto para Ethereum (ETH). ETH’nin fiyatını etkileyen çok sayıda değişken olduğundan, yatırımcıların fiyatı doğru bir şekilde tahmin etmesi zor olabiliyor. Bu nedenle, yatırımcılar çeşitli nedenlerle Ethereum gibi kripto paraların fiyatını tahmin etmeye yardımcı olması için giderek daha fazla yapay zekaya (AI) yöneliyor.

Görünüşe göre yapay zeka büyük miktarda veriyi analiz etme yeteneğine sahip. Ethereum ve bir bütün olarak kripto para piyasası hakkında bu kadar çok veri mevcutken, yapay zeka grafik modellerini ve eğilimleri hızlı bir şekilde belirleyebilir. Buna karşılık, 2023 yılı sonu için Ethereum fiyatını ölçmek amacıyla, makinelerin kendi kendine öğrenme teknolojisini kullanan finans tahmin platformu CoinPriceForecast tarafından yapılan tahminleri bir araya getirildi.

23 Şubat tarihinde alınan en son uzun vadeli tahmine göre, Ethereum’un fiyatı 2023’ün ortasına kadar 2.000 doların üzerine çıkacak ve yıl sonuna kadar 2.146 dolara ulaşarak bugünden yıl sonuna kadar %31’lik bir artış gösterecek.

Ethereum Teknik Analizi

Yeni veriler elde edildikçe, yapay zeka bunları analizine dahil edebilir ve tahminlerini buna göre ayarlayabilir. Yapay zeka, daha fazla bilgi elde edildikçe yatırımcılara daha güncel tahminler sağlayabilir.

Bununla birlikte, kripto para biriminin gelecekteki fiyat görünümüne ilişkin genel bir görüşe sahip olmak için teknik analiz ve kripto piyasasındaki duyarlılığı günlük olarak anlayan piyasa analistlerinin görüşlerinin de tartılması gerekir.

Ethereum’un TradingView’in bir günlük göstergelerindeki teknik göstergeleri yükselişte olup, özet 17’de güçlü alım duyarlılığı ile hizalanırken, hareketli ortalamalar 14’te güçlü alımı işaret etti. Osilatörler 3 ile satın alı işaret ediyor.

Bu arada, kripto ticareti uzmanı Michael van de Poppe, 1.600 doların Ethereum ile uzun pozisyonlar aramak için sağlam bir seviye olduğunu ve kripto varlığın yükseliş trendini sürdürmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

1.600 dolar Ethereum’da uzun pozisyon almak için harika bir seviye. Büyük olasılıkla trend buradan devam edecek.

Son olarak, Ethereum’un Sepolia’daki Şangay yükseltmesinin 28 Şubat’ta yapılmasıyla birlikte, yatırımcılar ETH’nin fiyat artışını daha sonra değil daha erken görebilirler. Kripto para piyasasının büyümeye ve gelişmeye devam etmesiyle birlikte, kripto para yatırımlarında yapay zeka kullanımı muhtemelen daha da yaygınlaşabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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