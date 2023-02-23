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Cardano’da (ADA) Güncel Teknik Görünüm: Kritik Direnç Aşılacak mı?

Son haftalarda birçok kez 0,42 dolar direncini test eden Cardano (ADA), son günlerde kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte 0,40 dolar seviyelerinin atlına geriledi.
18:12
23 Şubat 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA, 13 Şubat ile 16 Şubat tarihleri arasında yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve 0,35 dolar fiyat seviyelerinden 0,42 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Ancak piyasanın yeniden düşüşe geçmesi ile birlikte ADA, yeniden 0,40 dolar seviyelerinin altına geriledi.

Cardano’da (ADA) Son Durum

13 Şubat ile 16 Şubat tarihleri arasında kripto para piyasasındaki yükselişin de etkisiyle yönünü yeniden yukarı çeviren ADA, piyasanın yeniden düşüşe geçmesi ile birlikte 0,42 dolar direncinden reddedildi ve değer kayıplarına hız kazandırdı. Cardano (ADA), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yeniden düşük oranlı değer artışları kaydetmeye başlasa da hafta başından bu yana devam eden düşüşlerin etkisiyle 0,40 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi.

Santiment’in hafta içerisindeki paylaştığı verilere göre son haftalarda Cardano ağındaki balina etkinliğinde önemli bir artış kaydedildi. Artan işlem hacimlerine de dikkat çeken Santiment, paylaştığı blog gönderisinde Cardano ağında son dönemlerde hayata geçirilen yeni projelerin ADA’nın kurumsal yatırımcılar tarafındaki benimsenmesine önemli ölçüde katkı yaptığını belirtti. Ancak son dönemlerde gelen olumlu haber akışları, artan ağ etkinliği ve kripto para piyasasındaki yükselişe karşın ADA, haftalardır kaydettiği yükselişlere rağmen henüz 0,42 dolar direncini aşabilmiş değil.

Kripto Para Piyasasında Yön Belirsizliği

Son haftalarda oldukça yüksek volatilitede fiyat hareketleri kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başında 25.000 dolar direncini test etmesinin ardından son günlerde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 24.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,10 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan Ethereum (ETH) ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1,5’e yakın düşük oranlı bir değer artışı kaydederek 1.660 dolar fiyat seviyelerine ulaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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