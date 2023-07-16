Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 7 gün içerisinde resmen stabil kaldı ve sadece %0,1’lik hareket yaşadı. Geçtiğimiz günlerde gelen XRP haberleri sonrasında ciddi bir ivmelenme görülse de BTC fiyatı yeniden eski yerine döndü ve 30.000 dolar bandına çekildi. BTC fiyatının 30.310 dolardaki bu yatay seyri ise olumlu bir sinyal ile bölünmüş olabilir.

BTC Fiyatı İçin Olumlu Sinyal

Uzun vadeli BTC yatırımcılar, yeniden ortaya çıkmaya başladı ve BTC fiyatı yükselmeye devam ettikçe sayı da artacak gibi gözüküyor. Ünlü on-chain analisti Philip Swift tarafından yapılan bir paylaşıma göre BTC yatırımcılarının boğa piyasası geldiğinde sergiledikleri davranışın yeniden ortaya çıktığı görülüyor.

Analist, BTC fiyatının şu an sabit bir aralıkta devam etmesine rağmen uzun vadeli yatırımcıların kesinlikle durumu farklı yorumladıklarını ifade etti. VDD ve CDD gibi uzun vadeli yatırıma işaret eden indikatörleri inceleyen analist, durumun çok iyi olduğunu vurguladı.

VDD isimli indikatör, her bir BTC hareketinde bu BTC’nin ne kadar süre hiç hareket etmeden kaldığını ölçer ve bunu mevcut BTC fiyatı ile kıyaslayıp alım satım ortalamasını belirler. Mevcut grafik de şu an daha önceki boğa dönemlerinin çok benzeri sinyaller vererek bir süredir pasif olan BTC’lerin harekete geçtiğini ortaya koydu.

Eski Yatırımcılar, BTC’leri Harekete Geçirdi

Swift, VDD için şu an daha eski coinlerin harekete geçmesi ile büyük bir hareketlilik olduğunu vurguladı. Şu an VDD, 1,32 seviyesine işaret ediyor ve Nisan 2023 tarihinde bu 1,37’nin hemen altına kadar yükselmişti.

Glassnode’un önde gelen analisti Swift, LTH için ise 1,52 seviyesine işaret etti ve ATH’nin yavaş yavaş 1,12 seviyesine kadar geldiğini, eski seviyesine çıkacağını vurguladı.

BTC fiyatı da bu kapsamda yatay seyretmesine rağmen yakında yeniden hareketlenebilir. BTC için 32.000 dolar ise çok kritik bir sinyal ve daha önceki XRP odaklı rallide bunun üzerine çıkılamadı. Şimdi yeni gelen sinyaller ve ralli ile beraber 32.000 dolar üstü bir kere daha denenebilir.