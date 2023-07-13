Bugün kripto para ekosistemi adına birçok önemli gelişme yaşandı. Ripple davasında tarihi bir kararın çıkmasının ardından XRP, keskin bir yükseliş yaşadı. Mahkeme kararı ile birlikte Coinbase başta olmak üzere çok sayıda borsa XRP’yi yeniden listeleyeceğini duyurdu. Öte yandan XRP’deki bu doping etkisi, SOL, ADA ve MATIC’te de çarpıcı yükselişlerin yaşanmasına neden oldu.

Ripple’ın Zaferi, XRP’ye Yaradı

SEC‘nin 2020’de açtığı davayla birlikte seneler içerisinde büyük bir darbe alan Ripple, bugün mahkemede alınan bir karar ile önemli bir zafer elde etti. SEC ve Ripple arasında yıllardır devam eden bu yasal süreç, mali düzenleyici kurumlar ile kripto şirketleri arasındaki gerilimin sembollerinden biri haline geldi. SEC de Ripple da bu süreçte kamuoyundan yoğun bir eleştiri aldı. Ancak Ripple davasında yargıcın Ripple şirketinin gerçekleştirdiği XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar vermesi, XRP adına önemli bir dönüm noktası oldu.

XRP, Yükselişlere Hız Kesmeden Devam Ediyor

Mahkeme kararı, kripto para piyasasının keskin bir yükseliş yaşamasına neden oldu. XRP, %80’lere varan bir yükseliş kaydederek gün içerisinde kısa bir süreliğine de olsa 0,88 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi.

Öte yandan Ripple davasında çıkan tarihi karar, Cardano (ADA), Polygon (MATIC) ve Solana’da (SOL) da çarpıcı yükselişlerin yaşanmasına neden oldu. SOL %20’ye yakın yükselişi ile 26 dolar fiyat seviyelerinden, MATIC %18’lik yükselişi ile 0,84 dolar fiyat seviyelerinden ve ADA ise %21’lik yükselişi ile 0,34 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Coinbase XRP’yi Yeniden Listeliyor

Ripple davasında çıkan tarihi kararın ardından XRP adına ardı ardına olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı. ABD merkezli en büyük kripto para borsası Coinbase ve başta olmak üzere çok sayıda borsa, XRP’yi yeniden listeleyeceğini duyurdu. Akşam saatlerinden bu yana çok sayıda borsadan ardı ardına XRP listeleme haberi gelmeye başladı.

Gemini ve Kraken de XRP İçin Sıraya Girdi

Mahkeme kararından sonra kripto para borsaları XRP listelemek için sıraya girdi. Kraken ve Bitstamp gibi XRP’yi listeleyeceğini duyuran kripto para borsalarının yanı sıra ABD merkezli kripto para borsası Gemini de bugün Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda mahkeme kararının ardından XRP’yi listelemeyi gündemine aldıklarını duyurdu.

Kripto Ekosisteminden Ardı Ardına Tebrik Mesajları

Yıllardır devam eden Ripple-SEC davası, regülatörler ile kripto şirketlerinin arasındaki gerilimin en önemli sembollerinden biri haline gelmişti. Dolayısıyla Cardano kurucusu Charles Hoskinson da dahil olmak üzere kripto ekosistemi içerisinden pek çok isimden Ripple’a ilişkin tebrik mesajı geldi. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse de Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile mahkemeden çıkan kararın yalnızca Ripple için değil tüm kripto ekosistemi adına olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi.