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Uluslararası giyim şirketi Nike’ın 14 Kasım’da .SWOOSH’u duyurmasının ardından Polygon (MATIC) bir tweet’te önde gelen spor markasının web3 deneyimlerini oluşturmak için onu ortak olarak seçtiğini doğruladı.

Polygon’a Nike Etkisi

Nike’ın duyurusunda . SWOOSH, video oyunlarında veya diğer sürükleyici deneyimlerde giyilebilen sanal ayakkabılar ve formalar gibi etkileşimli dijital nesnelerden oluşan bir sanal kreasyonlarının evi olduğu belirtiliyor. Nike ile Polygon arasında kurulan ortaklıklara benzer şekilde bu yıl içerisinde yeni ortaklıklar kurulmuştu. Geçtiğimiz Temmuz ayında Disney , “sürükleyici deneyimlerin geleceğini inşa etmeye odaklanan ve artırılmış gerçeklik (AR), NFT’ler gibi teknolojilerde uzmanlaşan Disney’in 2022 hızlandırıcı programına katılmak üzere seçilen altı şirketten biri olarak Polygon’u seçmişti.

Ayrıca Ağustos ayında Polygon, üretken bir NFT koleksiyonu başlatmak için Coca-Cola ile ortaklık kurdu. En son ortaklık 2 Kasım’da teknoloji devi Meta’nın, Instagram kullanıcılarının “kendi dijital koleksiyon ürünlerini yapmalarına” ve bunları hem Instagram’da hem de Instagram dışında hayranlara satmalarına olanak tanıyan bir araç setinin lansmanını duyurmasıyla gerçekleşti.

MATIC Verileri

CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, yazı kaleme alındığında Polygon’un ağının yerel token’ı MATIC 0,9321 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bununla birlikte FTX’in çöküşü nedeniyle, MATIC’in fiyatı geçen hafta %24 oranında düştü ve kripto para piyasasının gerilemesinin etkisi altında kalmaya devam ediyor. Ayrıca son 24 saatte MATIC’in fiyatı %2 oranında değer kaybederken işlem hacmi %12 oranında düştü.

Öte yandan Coinglass’dan elde edilen verilere göre, genel kripto para piyasasında 38.002 yatırımcı tasfiye edildi ve son 24 saatte piyasadan 90.20 milyon dolar çıkarıldı. Belirtilen dönem içerisinde MATIC tasfiyelerinin tutarı ise 1.87 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu sayı piyasadaki toplam tasfiyelerin %2’sini temsil ediyor. Ayrıca MATIC holder’ları arasında artan olumsuz görüşler, günlük grafikte satın alma baskısının azalmasına neden olduğu belirtiliyor. Popüler kripto para birimi MATIC’in göreceli güç endeksi (RSI) 48 ile nötr noktasının altında yer alıyor. Nötr bölgesinin altına düşme eğilimi gösteren MATIC’in para akışı endeksi (MFI) 54 ile düşüş trendinde bulunuyor.