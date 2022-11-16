FTX'in iflasıyla merkezi oyunculara olan güvenin azalması merkeziyetsiz kripto para borsalarının önünü açtı. Yatırımcıların şu anda özellikle bir altcoin projesine kilitlendikleri görülüyor.

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FTX‘in iflasıyla merkezi oyunculara olan güvenin azalması merkeziyetsiz kripto para borsalarının önünü açtı. Merkeziyetsiz kripto para borsalarından öne çıkanı ise tanıdık bir proje: Uniswap (UNI).

Uniswap’taki Büyük Çıkış

Ethereum tabanlı merkeziyetsiz kripto para borsası (DEX) Uniswap’in token’ı UNI, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 5’in üzerinde yükselişle 6,26 dolardan işlem görüyor. Uniswap’teki son beş günde kaydedilen kullanıcı aktivitesi, FTX’in çöküşüyle merkezi oyunculara olan güvenin azalmasından dolayı merkeziyetsiz kripto para borsaları kullanıcılar için uğrak yer haline geldiğinden önemli ölçüde arttı.

Uniswap’ta günlük yeni işlem yapan cüzdan sayısı 55 bin 500’ü geçti. Uniswap, 15 Kasım’da yayımladığı bir mesajda şunları yazdı:

Uniswap web uygulamasının yeni kullanıcıları 2022’nin en yüksek seviyesine ulaştı. Öz gözetim-saklama ve şeffaflık talep görüyor ve kullanıcılar bildikleri ve güvendikleri şeylere akın ediyor. İnşa etmeye devam edelim.

FTX krizinin ayrıntıları ortaya çıktıkça Uniswap Labs, kullanıcıların tek bir başarısızlık noktası olmayan merkeziyetsiz kripto para borsalarını nasıl seçmeleri gerektiğini açıkladı. Bu bağlamda tüm DEX’lerdeki işlemlerin zincir üzerinde (on-chain) gerçekleştiği, işlemlerin tamamen şeffaf olduğu, doğrulanabilir ve kullanıcılar tarafından onaylanabilir olduğuna dikkat çekildi.

Uniswap Cüzdan Uygulaması ve E-Posta Göndermek

Uniswap Labs, birkaç saat önce paylaştığı dikkat çekici bir başlıkta, Uniswap web uygulamasını kullanmanın bir e-posta göndermek kadar basit olduğunu iddia etti. Hem e-postaların hem de Uniswap’in açık kaynaklı ve gözetimsiz temel internet protokolleri olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle Uniswap üzerinden token alım-satımı e-posta göndermek kadar basit olduğuna dikkat çekildi. Uniswap Labs, Twitter’da şunları yazdı:

DEX üzerinde token’ları kimin alıp-satacağı ya da listeleyeceği konusunda herhangi bir kısıtlama olmadığı gibi kimin e-posta gönderebileceği konusunda da herhangi bir kısıtlama yoktur. Protokollerle doğrudan etkileşim kurabilseniz bile şirketler genellikle daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaratmak için bu protokoller üzerine inşa ederler. Çoğu insan kendi web istemcisini barındırmaz. Gmail kullanır. Çoğu insan kendi ETH düğümünü barındırmaz. Uniswap Labs’ın web uygulamasını kullanır.

Uniswap, gelecekte DeFi protokollerinin internetin finansmanı için bugün e-posta protokolleri ile sağlanan iletişim kadar önemli olacağına inanıyor. DeFi protokollerinin iyi yanı, herkesin katılımına izin vermesidir. Ayrıca, tek bir kuruluş tarafından durdurulamaz, kaldırılamaz veya yasaklanamazlar.