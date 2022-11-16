Uzman isimler FTX ile ilgili bir durum sebebiyle popüler altcoin Ethereum (ETH) fiyatında büyük bir düşüş yaşanabileceğini dile getiriyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX’in geçen haftaki çöküşünün izleri, kripto piyasasında hala var olmaya devam ediyor. Borsadan 600 milyon dolar değerinde varlık çaldığı bildirilen FTX korsanı, çalınan diğer tüm varlıkları satıyor ve büyük miktarlarda ETH biriktiriyor.

Yatırımcılara Uyarı!

Uzman isimlere göre bu, Ethereum yatırımcıları için bir uyarı çanı görevi görebilir çünkü bilgisayar korsanı muhtemelen tüm Ethereum‘u nakde çevirebilir. Popüler kripto analisti Dylan LeClair konuyla ilgili yakın zamanda yaptığı açıklamalarda, “Diğer varlıkların yanı sıra FTX haceker’ı Ethereum noktasında şu anda cüzdanında 228.523 ETH (284.82 milyon dolar) ile dünyanın en büyük sahiplerinden biri. Herkes bundan sonra olacakları çok yakından takip etmeli.” sözlerini kullandı.

Öte yandan yapılan açıklamalara göre FTX hacker adresi, bir dizi çoklu işlem üzerinden PAXG ve DAI gibi diğer tüm varlıkları ETH’ye dönüştürüyor. Şu an itibariyle, adresin varlıklarının şaşırtıcı bir şekilde %95’i ETH‘de ve çok küçük bir yüzdesi, yani %5’i $PAXG stablecoin’de.

Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment konuyla ilgili açıklamalarında” “Bu FTX hacker adresi, 100’den fazla farklı adresten fon aldı ve en büyüğü 0x9008d19f58aabd9ed0d60971565aa8510560ab41 adresinden toplam 100.614 ETH idi.” sözlerini kullandı.

Ethereum Balinaları

Ethereum yatırımcıları için bir başka tehlike sinyalinin ise ETH balina varlıklarının düşüşte olması olduğu ifade ediliyor. Yapılan açıklamalara göre en iyi balina adresleri arasındaki arz dokuz ayın en düşük seviyesine indi. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment açıklamalarında, “Ethereum’un 100.000’den fazla ETH adresi, 4 Kasım’dan bu yana toplu varlıklarını önemli ölçüde azalttı. Büyük olasılıkla FTX olayıyla ilgili olan bu mavi çizgi, fiyatla bir şekilde ilişkilidir. Ancak bu benzersiz koşullar altında anormal olabilir.” sözlerini kullandı.

FTX krizi ortaya çıktığından bu yana Ethereum (ETH) geçen hafta %25’ten fazla düşüş yaşayarak büyük bir darbe ile karşı karşıya kaldı. Uzman isimlere göre başka bir büyük düşüş gerçekleşirse, ETH muhtemelen 1.000 dolara kadar ve hatta altına düşebilir.