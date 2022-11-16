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Son Dakika! FTX Krizi Büyüyor! Saat 16.00’da Kritik Açıklama Geliyor! Bitcoin Etkilenecek!

Uzmanlar FTX krizinin kripto para piyasasında domino etkisi yapacağını iddia ederken, endişe yaratan bazı gelişmeler ortaya çıkıyor.
14:04
16 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Uzmanlar FTX krizinin kripto para piyasasında domino etkisi yapacağını iddia ederken, endişe yaratan bazı gelişmeler ortaya çıkıyor.

Genesis Trading CEO’su Açıklama Yapacak: İflas mı Geliyor?

Dikkatler, sektördeki en büyük kripto kredi firması olan Genesis Trading‘e çevrildi. Şirket,  geçtiğimiz günlerde türev işletmesinin FTX hesabında 175 milyon dolar civarı kilitli varlık bulundurduğunu duyurmuştu. 1 milyona yakın yatırımcıyı etkileyen FTX, yaşadığı ciddi likidite krizinden dolayı iflas başvurusu yaptı. Birçok borsa rezerve kanıtı raporlarını açıklarken,  Genesis de müşterilerine FTX’te kilitli milyonlarca doların şirketin faaliyetlerini etkilemeyeceğine dair güvence vermişti. Şirket daha sonra 10 Kasım’da çatı şirketi Digital Currency Group’tan 140 milyon dolar sermaye takviyesi aldığını açıklamıştı. Şirket tarafından yapılan duyuruda takviye kararının amacı, bilançoyu güçlendirmek ve kripto sermaye piyasalarındaki küresel lider konumunu pekiştirmekti. Önde gelen kripto gazetecilerden  Wu Blockchain, şirketin müşterilerine gönderdiği mektubun ekran görüntüsünü Twitter üzerinden paylaşmıştı. Genesis, ayrıca FTX veya Alameda ile devam eden bir kredi ilişkileri olmadığı iddia etmişti.

Ancak iddialara göre Genesis Trading, ekonomik  sorunlarıyla karşı karşıya. Şirketin CEO’su Derar İslim bugün Türkiye saatiyle 16.00’da şirketin genel durumu, FTX krizi ve kripto para piyasasına dair önemli açıklamalar yapacak. Söylentiler doğruysa, firma sorumlu olduğu ödemeleri  yapmak için GBTC ve ETHE tröstlerini feshedebilir. Digital Currency Group (DCG), Genesis ve Grayscale’in ana şirketi konumunda. Genesis raporuna göre, aktif kredi miktarı 1.çeyrekte 14 milyar dolar iken, bu rakam 3. çeyrekte 2.8 milyara düşmüş.  FTX ve Alameda Research’ün çöküşü, sektörde domino etkisini körükledi. Birkaç kripto şirketinin finansal ve para çekme sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına neden kriz sonrası yeni iflaslar bekleniyor.  Genesis Trading’in ödeme sorunlarıyla karşı karşıya olduğu da söyleniyor. Bazıları, şirketin borç verenlerine ödeme yapmak için GBTC ve ETHE’yi feshedebileceğine inanıyor. Durum bugün daha da netleşecek.

Domino Etkisi..!

Autism Capital bir tweet’te Grayscale’in Genesis’i değil GBTC ve ETHE tröstlerini kontrol ettiğini iddia ediyor. Ancak Genesis ve Grayscale’in ana şirketi olan Digital Currency Group, Genesis’i destekliyor. Ayrıca, olası bir ödeme krizi, DCG’yi mali sorunlar nedeniyle tröstleri feshetmeye zorlayabilir.   Grayscale’in GBTC’si, FTX krizinin ortasında %41 indirime ulaştı.

Cathie Wood’dan Ark Invest kısa süre önce 2,8 milyon dolar değerinde Grayscale Bitcoin Trust hisseleri satın aldı. Coinglass verilerine göre, GBTC’nin toplam varlıkları 10 milyar doları aşan 633,64 BTC seviyesinde bulunuyor. Yazma sırasında, GBTC primi -37.08% seviyesinde.  Bu arada ETHE, FTX çöküşünün ortasında rekor bir düşüş yaşadı. Şu anda Coinglass verilerine göre % -34,47 prim oranından işlem görüyor.

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