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FTX krizi sonrasında Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezinirken, önde gelen bir yönetici BTC fiyatına dair çarpıcı bir tahminde bulundu.

Halving Öncesi ve Sonrası..!

Kripto fonu Pantera Capital, bir sonraki Bitcoin halving etkinliğinin 2024’ün başlarından itibaren bir boğa rallisini tetikleyeceğini söylüyor. Pantera Capital CEO’su Dan Morehead ve diğer yöneticiler, yatırımcılara Bitcoin fiyatının muhtemelen Kasım ayı boyunca dibe vuracağını ve bir sonraki yarılanmadan önce ivme kazanacağını söylüyor. Bitcoin halving olayı, madencilerin blok ödüllerinin yarıya indirilmesi ve sonuç olarak arzın azalmasıdır. Geçmişte, Bitcoin’in fiyatı halving olaylarından önce ve sonra yükseldi.

Uzmana göre, Bitcoin, yarılanmadan 477 gün önce tarihsel olarak dibe vurdu ve sonrasında büyük oranda değer kazandı. Halving sonrası ralliler, yarılanmadan bir sonraki boğa döngüsünün zirvesine kadar ortalama 480 gün sürdü. Tarih tekerrür ederse, Bitcoin’in fiyatı 30 Kasım 2022’de dibe vurur. Ardından 2024’ün başlarında bir ralli ve ardından gerçek yarılanmadan sonra güçlü bir ralli görürüz. Yukadaki tablo, Bitcoin’in önceki halving’lerdeki performansını tekrarlaması durumunda neler olabileceğini gösteriyor.

Mümkün mü?

Pantera, Mart 2024’te gerçekleşmesi beklenen bir sonraki halving öncesinde Bitcoin’in fiyatının 36.000 dolara yükseleceğini ve ardından boğa koşusu ile tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 149.000 dolara devam edeceğini tahmin ediyor. Yöneticiye göre, 2020 yarılanması, yeni Bitcoin arzını önceki halving’e göre %43 azalttı. Fiyat üzerinde %23 oranında büyük bir etkisi oldu. Bir sonraki yarılanmanın 22 Mart 2024’te gerçekleşmesi bekleniyor.

Bitcoin’lerin çoğu şu anda dolaşımda olduğundan, her yarılanma yeni arzda neredeyse yarı yarıya büyük bir azalma olacak. Tarih tekerrür ederse, bir sonraki dönemde Bitcoin yarılanmadan önce 36.000 dolara ve sonrasında 149.000 dolara ulaşacak. Bitcoin, an itibariyle 16.887 dolardan işlem görüyor. Geçen hafta TÜFE verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle, kripto para piyasası ivme kazanmıştı. Nasdaq günü %7’lik bir primle kapatmıştı. Uzmanlara göre, TÜFE’deki düşüşün kalıcı olabilmesi için ÜFE’nin de düşmesi gerekiyor. Üreticinin maliyetinin artması, tüketici enflasyonunun yükselmesi anlamına geliyor. ÜFE Verilerin beklentinin altında gelmesi kripto para piyasası başka bir olumlu haber. Uzmanlara göre, makroekonomik şartlar BTC fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edecek.