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Şok! Bitcoin’de Hasar Tespiti Tamamlandı! Tecrübeli Analistten Korkutan Tahmin ve Rapor!

Kripto para piyasası FTX krizi ile yeni bir darbe alırken, önde gelen bir analist Bitcoin'e (BTC) dair verileri paylaşarak durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.
15:00
16 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası FTX krizi ile yeni bir darbe alırken, önde gelen bir analist Bitcoin’e (BTC) dair verileri paylaşarak durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Kovid-19 Döneminden Daha Yüksek..!

Kıdemli analist Lark Davis, bu sabah 3 günlük grafikte Bitcoin için satış hacminin “çılgın!” olduğunu gösteren bir grafiği tweetledi. Grafik ayrıca, BTC için satış hacmi miktarının Kovid-19 dönemdeki satıştan daha yüksek bir miktara yükseldiğini gösteriyor.  CoinMarketCap’e göre, BTC’nin günlük işlem hacmi son 24 saatte %24,61 düşerek, an itibariyle 35.036.377.137 dolara geriledi. Bitcoin, son 24 saatte %0,79’luk artışla an itibariyle 16.839,77 dolardan işlem görüyor. Ethereum (ETH) ve altcoin’ler de ivme kaybediyor. Analist ayrıca Bitcoin’in bir sonraki adımına dair görüşlerini de paylaştı. BTC’nin günlük grafiğine bakıldığında, BTC fiyatı son 2 gün içinde artmasına rağmen günlük 20 ve 50 EMA (Üstsel Hareketli Ortalama) çizgisinin oldukça altında işlem görüyor. BTC’nin fiyatı şu anda 16.900 dolar civarında bir dirençle karşı karşıya ve teknik göstergeler, bir sonraki girişiminde direnç seviyesini aşamayacağını gösteriyor.

Analiste göre, şu anda, 20 EMA çizgisi daha uzun olan 50 EMA çizgisinin altında konumlanmış durumda ve bu da teknik durumun ayıların lehine olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak, günlük RSI çizgisi, günlük RSI SMA çizgisinin altında konumlanıyor ve şu anda aşırı satım bölgesinde bu. Günlük RSI çizgisinin gradyanı, baskı zamanında negatif eğimli olduğu için BTC‘deki mevcut düşüş görünümüne katkıda bulunuyor.

Uzmanlar Hemfikir..!

FTX krizinin yankıları devam ederken, iflasın tetiklediği satış baskısı da devam ediyor. Sektör FTX depreminin artçıları ile sarsılırken, inceleme altında olan Crypto.com da yeni endişe kaynağı oldu.  Cronos fiyatı ise son bir haftada yüzde 50 değer kaybetti.  Dünyanın en büyük kripto para borsasının patronu milyarder Zhao, Pazartesi günü fon planını açıkladı ve daha fazla detayın geleceğini söyledi. Bu, piyasadan 200 milyar doların buhar olmasına neden olan FTX krizinden sonra depremin engellenebileceğine dair umutları artırdı.

Ortaya çıkan yeni bir rapor bireysel yatırımcıların çoğunun para kaybettiğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, kripto para piyasası ciddi anlamda bir imaj ve güven sorunu yaşıyor. Fed’in neden olduğu zararı telafi etmeye çalışan Bitcoin ise yeni bir test ile karşı karşıya. Birçok analist BTC‘nin 13.000 dolara düşebileceğini öngörüyor.

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