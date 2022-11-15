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Metaverse Altcoinlerde Son Durum! Tehlike Kapıda Olabilir!

Metaverse altcoinlerden popüler olan Decentraland (MANA) ve The Sandbox'da (SAND) son durum ne? Token'lar adına düşüş ivmesi kapıda mı?
22:52
15 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları çalkantılı bir süreçten geçerken, Decentraland (MANA) ve The Sandbox (SAND) gibi metaverse token’ları yılın düşük seviyelerine geriledi. Token’larda düşüş ivmesi devam edecek mi?

Decentraland (MANA)

Metaverse token’lar, düşüş eğilimi çizgisi içerisinde işlem gören daha büyük pazarın trendini takip ediyor. En iyi metaverse token’larınden ikisi olan Decentraland ve Sandbox yılın en düşük fiyatlarına geriledi. Fiyat hareketi hem SAND hem de MANA için kasvetli bir görünüm verirken, zincir üstü ölçümleri bazı büyük değişikliklere yol açtı. MANA fiyatı, Kasım 2021’de gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesinden %92,15 düşüşle yazının kaleme alındığı sırada 0,4587 dolar seviyesinden işlem görüyor. Fiyat hareketi büyük ölçüde düşüş eğilimindeyken, varlıklarını cüzdanlarına taşıyan MANA balinalarından bazı olumlu haberler geldi.

Kripto para balina izleme platformu olan Whale Alert’tan alınan verilere göre, 5.29 milyon dolar değerindeki 12.000.000 MANA token’ı Kraken’den bilinmeyen bir cüzdana aktarıldı. Ayrıca veri analiz firması olan Santiment’ten gelen veriler, yazının kaleme alındığı tarihte Decentraland için birkaç zincir üstü ölçümde belirli anormallikler olduğunu öne sürdü. Raporlara göre, aktif mevduatlar 13 Kasım’da büyük bir artış gördü, ancak daha sonra düşmeye başladı. Aktif mevduatlardaki bir artış genellikle piyasa satışlarına işaret eder ve bir düşüş sinyali olarak varsayılabilir.

Decentraland, ağ büyümesinin hala yüksek olmasına rağmen günlük aktif adreslerinde ani bir artış ve hızlı bir gerileme görüldü. MANA’nın yedi günlük MVRV oranı hafif bir toparlanma yaşamasına rağmen token hala değerinin altında işlem gördüğü belirtiliyor. Yedi günlük MVRV, MANA için bir miktar rahatlama sağladı, ancak iyileşmeye giden yolun hala uzak olduğunu öne sürüldü.

The Sandbox (SAND)

Sandbox’a gelince, MANA’ya benzer şekilde daha büyük bir düşüş trendi çizgisinde işlem görüyordu. Kripto para biriminin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %92,76 oranında düştü. Ayrıca The Sandbox’ın, borsa girişlerinde büyük bir artış görüldüğü ve bu durumun token’a daha düşük yatırımcı güveninin bir göstergesi olabileceği iddia ediliyor.

Bununla birlikte IntoTheBlock’un, IOMAP göstergesinden elde edilen veriler, fiyatın 0,59 dolar seviyesinin altına düşmesi durumunda tutunabilecek fazla bir destek olmadığı yönünde olduğu belirtildi.

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