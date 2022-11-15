Uzmanlar Bitcoin'in geleceği hakkında yorum yaparken pek de olumlu yaklaşımlarda bulunmamışlar gibi görünüyor. Bu durum yatırımcıyı düşündürebilir.

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Bitcoin (BTC) fiyatı ve son dönemde artan volatilitesi traderların ve analistlerin tahminlerine meydan okudu. BTC fiyatının 15.580 dolara düşmesinin ardından, bazıları alt sınırlardan hızlı bir toparlanma beklerken, diğerleri yatırımcılar için daha fazla sıkıntılı dönem öngörüsünde bulundu. Geçtiğimiz ay boyunca analistler, piyasada uzun ya da kısa pozisyon almanın daha akıllıca olup olmadığını tahmin etmek için Bitcoin fiyat hareketlerini takip etti.

BTC’de Geçtiğimiz Hafta Nasıldı?

Geçen haftanın büyük bir bölümünde, BTC fiyatı günlük grafikte kırmızı renkte işlem gördü ve fiyat dramatik bir şekilde iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Özellikle, BTC fiyatı daha da aşağıya düşmekten kaçınmış olsa da, kötü zamanların henüz geride kalıp kalmadığı kesin olarak söylenemez.

Yazım saatine göre Bitcoin günlük %1,35 değer kazanarak 16.750 dolardan işlem gördü. Ancak, BTC fiyatı haftalık grafiklerde hala %15 düşüşteydi. BTC fiyat hareketleri yatırımcıları hala diken üstünde tutmaya devam ederken, bazı analistler Bitcoin için uzun işlem açmanın zamanının gelip gelmediğini değerlendiriyor. Analist OnChainCollege geçtiğimiz günlerde 52.800 takipçisine Bitcoin fiyatının neredeyse dibe vurduğunu söyledi.

Kârdaki Bitcoin arzına bakıldığında, 10 yılı aşkın süredir hareket etmeyen Bitcoin’i çıkarırsanız, kârdaki arz yüzdesinin son dönemde tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştığını söyledi. Özellikle, arzın %32,73’ü kârda ve bu oran önceki tüm ayı piyasalarından daha düşük.

Bu metriğe göre analist, yaşanan çalkantılı süreçte dipler meydana gelirse, BTC fiyatının bunun için uygun bir ortama sahip olacağını öngörüyor. Bir başka analist, Tommy Thornton, attığı bir tweet’te hala sıkıntılı süreçler ve likidasyon riskleri olmasına rağmen BTC’nin dibe yakın göründüğünü söyledi.

Twitter’da yaptığı analizlerle tanınan Checkmate isimli kullanıcı, Twitter’da BTC Hakimiyetinin %59’da olduğunu ve hala yükseldiğini söyledi. Dolayısıyla, uzun vadede makul bir fiyat artışı beklentisi bulunuyor. Bazı analistler BTC için nispeten yükselen bir tablo çizerken, diğerleri tamamen farklı bir duruş sergiledi.

Uzun Süre Kalmak Riskli Mi?

Analistler Bitcoin’de uzun süre kalmamayı tavsiye ediyor. Analist Will Clemente Twitter takipçilerine piyasada daha fazla acı beklenebileceğini söyledi. Piyasanın psikolojisini açıklayan bir grafik paylaşan Clemente, bu yıl işlerin gidişatına bakılırsa, daha zorlu bir döneme doğru ilerliyormuşuz gibi hissettirdiğini söyledi. Bu nedenle, analiste göre BTC’de uzun süre kalmak yalnızca daha olumsuz piyasa getirilerine yol açabilir.

Abramchart adıyla bilinen CryptoQuant analisti, madencilerin hala olumsuz bir görünüme sahip olduğunu vurguladı. Analist, madencilerin her yükselişte satış yaptığına dikkat çekiyor. Dün, Bitcoin 16.900 dolara kadar düzeltildikten sonra madencilerden net bir Bitcoin girişi oldu.

Madencilerin kısa vadede olumsuz bir görünüme sahip olduğu görülüyor. Genel olarak, madencilere karşı çıkmak tavsiye edilmez. Dolayısıyla, şimdilik analistlerin Bitcoin ve kripto piyasası için karışık beklentileri var gibi görünüyor.