Binance'ın en büyük rakiplerinden birisinde tarihi bir görev değişimi yaşandı. Bu değişim tüm kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir.

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Tron’un kurucusu Justin Sun’ın kripto borsası Huobi Global işini devraldığı bildirildi. Kaynaklara göre, eski Huobi CEO’su Zhu Hua, CFO Zhang Li ve diğer üst düzey yöneticiler gönüllü olarak istifa etti. Ekim ayında Huobi Global, Justin Sun’ı kripto ve blok zinciri endüstrisinden diğer birkaç önemli kişi arasında küresel stratejik danışma kurulunda danışman olarak ilan etmişti.

Justin Sun Huobi Global İşletmesinin Kontrolünü Ele Geçirdi

Wublockchain12 tarafından 15 Kasım’da atılan bir tweet’e göre, Tron’un kurucusu Justin Sun’ın ekibi kripto borsası Huobi’nin işlerinin kontrolünü resmen ele geçirdi. Dahası, Huobi’nin eski CEO’su Zhu Hua ve CFO Zhang Li resmen istifa etti. Huobi PR/GR’nin eski başkanı Chen Dai de Huobi’ye veda etti.

Huobi daha önce kurucusu Leon Li’nin kontrol hisselerinin tamamını Hong Kong merkezli About Capital Management’a sattığını duyurmuştu. Justin Sun ayrıca, rekabet gücünü artırmak için küresel genişleme ve sermaye enjeksiyonu için firmaya rehberlik etmek üzere stratejik danışman olarak Huobi Global’e katıldı.

Justin’in Huobi’ye danışman olarak katılmasıyla Huobi Token (HT) fiyatı bir hafta içinde yaklaşık %80 arttı. Bazı raporlar, Justin Sun’ın About Capital’de çekirdek bir yatırımcı olduğu için Huobi’nin gerçek alıcısı olduğunu iddia etti. Ancak Justin Sun, Huobi’yi satın aldığına dair yayınlanan tüm raporları reddetmeye devam etti.

Justin Sun’ın FTX Anlaşması

Tron’un kurucusu Justin Sun da batık kripto borsası FTX ile görüşme halindeydi. Başlangıçta, diğer Tron token’larıyla birlikte TRX ticaretini başlatmak için FTX ekibiyle birlikte çalıştı. Bu da FTX kripto borsasında TRX fiyatının %200’ün üzerinde yükselmesine neden oldu.

Tron’un kurucusu Justin Sun verdiği bir röportajda, ekibinin şu anda FTX’in potansiyel satın alınması konusunda durum tespiti üzerinde çalıştığını kabul etti. Kripto borsası daha önce likidite sorunlarıyla ilgili yardım için Binance’a ulaşmıştı. Ancak Binance, kullanıcı fonlarının kötü yönetildiği ve ABD makamları tarafından soruşturulduğu iddialarını gerekçe göstererek anlaşmayı geri çekmişti. FTX bu yaşanandan sonra bölüm 11 İflas başvurusunda bulundu.