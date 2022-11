Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paraların kümülatif değeri bir süre önce 1 trilyon 50 milyar dolar civarındaydı ve SBF’in çöküşü tüm bir piyasayı dibe çekti. Dip konusunda iddialı açıklamalar sahibini yanıltabilir ancak piyasalar büyük ölçüde düştü. Peki bu iflasın mimarı ve Demokratların altın çocuğu SBF bugünlerde ne yapıyor? WSJ bunu araştırdı.

FTX İflas Mı Etti?

Kesinlikle öyle ama SBF umudunu yitirmiş değil. Bahamalar’daki on milyonlarca dolarlık malikanesini satışa çıkardı ve yerel polis soruşturmayı devam ettiriyor. İddialara göre SBF aslında Dubai’ye kaçacaktı ancak son ana kadar beklediği için Do Kwon ve diğerlerinin yaptığı şeyi başaramadı. Wall Street Journal’ın haberine göre, FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, kullanıcıları bir bütün haline getirmeye yetecek kadar nakit toplayabileceğini düşünüyor ve geçtiğimiz hafta sonunu kalan birkaç çalışanıyla birlikte yatırımcılardan taahhüt almaya çalışarak geçirdi. Biraz önce onun son ana kadar umutlarını diri tuttuğundan bahsetmiştim. Halen umutlarını yitirmiş değil.

Wall Street Journal, 8 milyar dolara varan açığı kapatmaya yönelik bu çabaların şimdiye kadar başarılı olmadığını ve Bankman-Fried’in yatırımcılara yeni fon karşılığında ne önerdiğini belirleyemediğini söyledi.

FTX Kurtulur Mu?

Kimse iflas eden FTX’e yardım etme yanlısı değil ve Binance CEO’su yaptıkları detaylı inceleme sonunda artık geri dönüşün olmadığını açıkladı. Yani FTX kesin biçimde battı. Kaldı ki yatırım bulsa bile alacaklılarla masaya oturup onları ikna etmek zorunda. Peki bunu da başarsaydı? Kimsenin FTX borsasında işlem yapmak isteyeceğini düşünmüyorum hele ki müşteri mevduatlarının yasal olmayan biçimde Alameda’ya borç olarak verildiği kesin biçimde ortaya çıktıktan sonra.

FTX borsası geçen hafta iflas koruma başvurusunda bulundu. Bankman-Fried Pazar günü New York Times’a verdiği demeçte şirketin çöküşünden dolayı çok sayıda pişmanlık duyduğunu ve borsanın marj pozisyonunun düşündüğünden “önemli ölçüde daha büyük” olduğunu söyledi. Bugün Twitter’daki şifreli bir başlığa yaptığı son güncellemede “Ne olduğuna geleceğim” diye yazdı. Ayrıca “Ama şimdilik, bugün nerede olduğumuz hakkında konuşalım” notunu da bıraktı. Kimse SBF’in kime ne mesaj gönderdiğini anlamadı.