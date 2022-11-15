Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Eski FTX CEO’su Şu An Ne Yapıyor? Kripto Paraları Altüst Etti!

Eski FTX CEO’su Şu An Ne Yapıyor? Kripto Paraları Altüst Etti!

SBF iflası hazmedebilmiş değil. Kripto para yatırımcıları milyarlarca dolar kaybetti.
18:43
15 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paraların kümülatif değeri bir süre önce 1 trilyon 50 milyar dolar civarındaydı ve SBF’in çöküşü tüm bir piyasayı dibe çekti. Dip konusunda iddialı açıklamalar sahibini yanıltabilir ancak piyasalar büyük ölçüde düştü. Peki bu iflasın mimarı ve Demokratların altın çocuğu SBF bugünlerde ne yapıyor? WSJ bunu araştırdı.

FTX İflas Mı Etti?

Kesinlikle öyle ama SBF umudunu yitirmiş değil. Bahamalar’daki on milyonlarca dolarlık malikanesini satışa çıkardı ve yerel polis soruşturmayı devam ettiriyor. İddialara göre SBF aslında Dubai’ye kaçacaktı ancak son ana kadar beklediği için Do Kwon ve diğerlerinin yaptığı şeyi başaramadı. Wall Street Journal’ın haberine göre, FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, kullanıcıları bir bütün haline getirmeye yetecek kadar nakit toplayabileceğini düşünüyor ve geçtiğimiz hafta sonunu kalan birkaç çalışanıyla birlikte yatırımcılardan taahhüt almaya çalışarak geçirdi. Biraz önce onun son ana kadar umutlarını diri tuttuğundan bahsetmiştim. Halen umutlarını yitirmiş değil.

Wall Street Journal, 8 milyar dolara varan açığı kapatmaya yönelik bu çabaların şimdiye kadar başarılı olmadığını ve Bankman-Fried’in yatırımcılara yeni fon karşılığında ne önerdiğini belirleyemediğini söyledi.

FTX Kurtulur Mu?

Kimse iflas eden FTX’e yardım etme yanlısı değil ve Binance CEO’su yaptıkları detaylı inceleme sonunda artık geri dönüşün olmadığını açıkladı. Yani FTX kesin biçimde battı. Kaldı ki yatırım bulsa bile alacaklılarla masaya oturup onları ikna etmek zorunda. Peki bunu da başarsaydı? Kimsenin FTX borsasında işlem yapmak isteyeceğini düşünmüyorum hele ki müşteri mevduatlarının yasal olmayan biçimde Alameda’ya borç olarak verildiği kesin biçimde ortaya çıktıktan sonra.

FTX borsası geçen hafta iflas koruma başvurusunda bulundu. Bankman-Fried Pazar günü New York Times’a verdiği demeçte şirketin çöküşünden dolayı çok sayıda pişmanlık duyduğunu ve borsanın marj pozisyonunun düşündüğünden “önemli ölçüde daha büyük” olduğunu söyledi. Bugün Twitter’daki şifreli bir başlığa yaptığı son güncellemede “Ne olduğuna geleceğim” diye yazdı. Ayrıca “Ama şimdilik, bugün nerede olduğumuz hakkında konuşalım” notunu da bıraktı. Kimse SBF’in kime ne mesaj gönderdiğini anlamadı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
En Büyük Bitcoin Boğası İsyan Etti! Artık Bunu İstemiyorum!
En Büyük Bitcoin Boğası İsyan Etti! Artık Bunu İstemiyorum!
FTX Kurucusu Sessizliğini Bozdu! SBF Yüzünden İkinci İflas!
FTX Kurucusu Sessizliğini Bozdu! SBF Yüzünden İkinci İflas!
Sıcak Gelişme: Kripto Paralarda Savaş Paniği Başlıyor Mu?
Sıcak Gelişme: Kripto Paralarda Savaş Paniği Başlıyor Mu?
FTX Krizinde Son Durum: 330 Milyon Dolar Değerinde Altcoin’e Ne Olacak?
FTX Krizinde Son Durum: 330 Milyon Dolar Değerinde Altcoin’e Ne Olacak?
ABD Bugün Kripto Paraları Tartıştı! Artık Harekete Geçiyorlar!
ABD Bugün Kripto Paraları Tartıştı! Artık Harekete Geçiyorlar!
Binance’ın Rakibi Dev Borsada Sıcak Gelişme: Artık Kontrol Onun Elinde!
Binance’ın Rakibi Dev Borsada Sıcak Gelişme: Artık Kontrol Onun Elinde!
Son Dakika: FED Kripto Paralara El Atıyor! Bitcoin Yükselebilir!
Son Dakika: FED Kripto Paralara El Atıyor! Bitcoin Yükselebilir!
Bir Kripto Para Borsasında Daha İflas Alarmı! Güvenilir Kripto Borsaları Hangileri?
Bir Kripto Para Borsasında Daha İflas Alarmı! Güvenilir Kripto Borsaları Hangileri?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022