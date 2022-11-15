Kripto paralar önümüzdeki dönemde artık merkezi platformların riski azalacağı için hızlı bir toparlanma yaşayabilir. Bu da nereden çıktı? İşte Fed üyesinin konuşması.

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FTX olayı kripto paraların riskleri konusunda ABD’i düzenleyicilerde soğuk duş etkisi yarattı. Artık geliyor. Özellikle FTX CEO’sunun ABD’li düzenleyicilerle geliştirdiği sıkı ilişkiler Amerikalıları fazlasıyla rahatsız etti. Onun korunduğunu düşünenlerine sayısı hızla artıyor ve ABD harekete geçmek zorunda kaldı. Bugün Fed üyesi birkaç dakika önce kritik bir açıklama yaptı.

Kripto Paralar Yükselebilir

Eğer kripto para endüstrisinin merkezi yüzünü yok edemiyorsanız onun regüle edilmesini istemelisiniz. Borsalar, Vakıflar ve daha niceleri kripto para piyasalarının önemli bir kısmını merkezi hale getirdi. Üstelik bu durum yüz milyarlarca dolarlık kayba neden oldu. Artık regülasyonlar korkulacak bir şey olmaktan çıktı ve kripto para topluluğunun önemli bir kısmı “merkezi platformların” otoriteler tarafından regüle edilmesini istiyor.

FED Üyesi Barr kısa süre önce şunları söyledi;

“Diğer düzenleyicilerle birlikte kripto para rehberi üzerinde çalışıyoruz. Fed‘in bankalara kripto paraları güvenli şekilde nasıl yöneteceklerine dair tavsiyelerde bulunması faydalı olacaktır. Siber güvenlik risklerini de izliyoruz.”

2018 yılında SEC kripto paraları düzenlemeliyiz demişti. Aradan yıllar geçti ancak herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.

Kripto Para Düzenlemesi

Hiç ilerleme kaydedilemediğini söylemek yanlış olur. SBF, Demokratlara yaptığı cömert seçim bağışları ve lobicilik bütçesi sebebiyle düzenleyicilerin gözünün önünde bir dolandırıcılık mekanizması kurdu. Sonunda iflas etti. Artık SEC, Biden, CFTC, FED ve diğerlerinin önünde uzun uzun otopsisini yapabilecekleri bir başarısızlık hikayesi var. Düzenleyiciler FTX çöküşünü inceleyerek nerede hata yaptıklarını ne nasıl bir düzenleme şekillendirmeleri gerektiğini belirleyebilir.

Öncelikle rezerv kanıtları konusuna el atılması gerekiyor. Her borsanın Global ve ABD versiyonları var. ABD, borsaların global versiyonlarını da denetleyerek tıpkı bankalarda olduğu gibi müşteri mevduatlarının güvenliğini kontrol edebilir. Nitekim ABD vatandaşlarının önemli kısmı global borsasını da kullanıyor ve oradaki çöküş Amerikalıların da mağduriyetine neden oluyor.

Krediler hususu da öncelikli ele alınacak konulardan. Yüksek faiz veren kripto platformlarının çok daha sıkı incelenmesi ve müşteri varlıklarıyla ne gibi riskli adımlar attıklarının tespit edilmesi gerekiyor. Eğer ABD kripto paraların düzenlenmesini istiyorsa ki bunu istiyorlar. Tüm bu adımları atmalıdır. Peki bugüne kadar neden böyle adımlar atılmadı? Altın çocuk SBF bunların hiçbirini istemezdi, çünkü dolandırıcılık düzeni altüst olacaktır. Bunun yerine düzenleyicileri DeFi arayüzlerinde KYC gibi saçmalıklara yönlendirdi. Dolandırıcılar front-end üzerinden işlem yapmaz ki, neden KYC zorunluluğu gelsin? Vitalik tam olarak bunu söyledi, SBF de bunu biliyordu ancak düzenleyicileri kumarını bölmemeleri için oyalamalıydı.