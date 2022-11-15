Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Binance Açıkladı BUSD Güvenilir Mi? BUSD Nasıl Çalışır?

Binance Açıkladı BUSD Güvenilir Mi? BUSD Nasıl Çalışır?

FTX olayının ardından Binance CEO'suna cephe alan bir grup BUSD hakkında çeşitli iddialar paylaşmıştı. Peki BUSD güvenilir mi? Nasıl çalışıyor?
18:12
15 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarındaki FTX çöküşü sadece SBF ve Caroline’i etkilemedi. Tüm bir endüstriye zarar verdi. Binance hacim bakımından kral kripto para borsası olabilir ancak FUD onu da buldu. BUSD ve BNB hakkında ortaya atılan iddialar Binance borsasının da ciddi likidite sorunları yaşayabileceğini söylüyordu. CEO CZ bunlara dün katıldığı AMA etkinliğinde cevap verdi ancak bugün daha fazla detay içeren bir BUSD makalesi kaleme alındı.

BUSD Güvenilir Mi?

BUSD, ABD dolarına (USD) sabitlenmiş ve Binance borsasının desteğiyle Paxos tarafından çıkarılan bir stablecoin’dir. Finans sektöründe denetlediği kuruluşlara ve ürünlere son derece titiz standartlar uyguladığı bilinen bir düzenleyici olan New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) tarafından onaylanmıştır. BUSD için 3 saç ayağından bahsediliyor. Bunlar yüksek kaliteli rezervler, denetim ve düzenlemeler. İyi tasarlanan stablecoinler yalnızca nakit ve 90 günden daha kısa vadeli kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri ile desteklenmelidir. Haydi kötü bir örnek verelim. İflas eden Terra’nın stablecoini TerraUSD (UST) sadece LUNA ile destekleniyordu. Maalesef LUNA’nın değeri değişkendi ve hatalı bir çalışma mekanizmasına sahipti. Sonuç olarak iflas etti.

Konumuza dönecek olursak. Binance, BUSD için aşağıdaki ifadeleri kullanıyor;

“Maksimum şeffaflığı sağlamak için, aylık rezerv tasdik raporları sağlanır ve herkesin BUSD’nin %100 nakit veya nakit eşdeğerleri ile desteklendiğini doğrulamasına olanak tanır. New York eyaleti düzenleyicileri tarafından uygulanan sıkı saklama düzenlemelerine uygun olarak, Paxos’un BUSD rezervleri yalnızca FDIC sigortalı, iflastan uzak banka hesaplarında veya ABD Hazine araçlarında tutulur. Böylece müşteri varlıkları iflastan korunmakta ve kurumsal fonlardan ayrı tutulmaktadır. Varlıklar tamamen ayrılmış olduğundan, kullanıcıların ihraççının iflas etmesi konusunda endişelenmesine gerek yoktur.”

BUSD Çöker Mi?

Paxos BUSD stablecoininin Ethereum ağında ihraç ediyor. Peki diğer ağlardakiler? Binance, BNB Chain, Avalanche ve Polygon dahil olmak üzere diğer birçok blockchain ağında çalışan Binance-Peg BUSD adında ayrı bir BUSD tokeni de sunar. BUSD yerel olarak Ethereum üzerinde çıkarılır, bu da Ethereum ekosistemi dışında kullanımını sınırlar. Binance, BUSD’nin kullanım alanını diğer blockchainlere de genişletmek için ERC-20 BUSD’nin değerini 1:1 oranında takip etmek üzere tasarlanmış Binance-Peg BUSD adlı bir versiyonunu sunar.

Elinizdeki Ethereum ağında bulunan BUSD varlığı sistemde kilitlersiniz ve bunun karşılığında diğer ağlarda kullanabileceğiniz Binance-Peg BUSD tokeni alırsınız. WrapperBitcoin ve diğerlerindeki mantıkla aynıdır.

Etherscan’a göre, Ethereum ağında kilitli 5,3 milyar BUSD dahil olmak üzere, 15 Kasım 2022 itibarıyla dolaşımda 23,4 milyar dolar değerinde BUSD bulunmaktadır. Aynı zamanda, BNB Chain üzerinde 4,85 milyar, Avalanche üzerinde 9,5 milyon ve Polygon üzerinde 4 milyon olmak üzere farklı ağlarda yaklaşık 5,3 milyar Binance-Peg BUSD ihraç edilmiştir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Binance CEO’sundan 6 Kritik Uyarı! Bana Lütfen Kulak Verin!
Son Dakika: Binance CEO’sundan 6 Kritik Uyarı! Bana Lütfen Kulak Verin!
Son Dakika: Binance CR7 Müjdesini Verdi!
Son Dakika: Binance CR7 Müjdesini Verdi!
Binance Duyurdu: Bu 2 Altcoin için 4 İşlem Çifti Kaldırılıyor!
Binance Duyurdu: Bu 2 Altcoin için 4 İşlem Çifti Kaldırılıyor!
Son Dakika: Binance CEO’sundan Kritik Açıklamalar!
Son Dakika: Binance CEO’sundan Kritik Açıklamalar!
Binance Coin (BNB) Alınır Mı? BNB Chain’in Yıldızı Altcoinler!
Binance Coin (BNB) Alınır Mı? BNB Chain’in Yıldızı Altcoinler!
Son Dakika: Binance Borsasından Acil Delist Açıklaması! Kaldırılıyor!
Son Dakika: Binance Borsasından Acil Delist Açıklaması! Kaldırılıyor!
Yüzde 50 Yükseldi! Binance CZ Bu Altcoini Coşturdu!
Yüzde 50 Yükseldi! Binance CZ Bu Altcoini Coşturdu!
Binance CEO’su Sessizliğini Bozdu: Bundan Sonra Konuşacağım!
Binance CEO’su Sessizliğini Bozdu: Bundan Sonra Konuşacağım!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022