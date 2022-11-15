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Kripto para piyasalarındaki FTX çöküşü sadece SBF ve Caroline’i etkilemedi. Tüm bir endüstriye zarar verdi. Binance hacim bakımından kral kripto para borsası olabilir ancak FUD onu da buldu. BUSD ve BNB hakkında ortaya atılan iddialar Binance borsasının da ciddi likidite sorunları yaşayabileceğini söylüyordu. CEO CZ bunlara dün katıldığı AMA etkinliğinde cevap verdi ancak bugün daha fazla detay içeren bir BUSD makalesi kaleme alındı.

BUSD Güvenilir Mi?

BUSD, ABD dolarına (USD) sabitlenmiş ve Binance borsasının desteğiyle Paxos tarafından çıkarılan bir stablecoin’dir. Finans sektöründe denetlediği kuruluşlara ve ürünlere son derece titiz standartlar uyguladığı bilinen bir düzenleyici olan New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) tarafından onaylanmıştır. BUSD için 3 saç ayağından bahsediliyor. Bunlar yüksek kaliteli rezervler, denetim ve düzenlemeler. İyi tasarlanan stablecoinler yalnızca nakit ve 90 günden daha kısa vadeli kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri ile desteklenmelidir. Haydi kötü bir örnek verelim. İflas eden Terra’nın stablecoini TerraUSD (UST) sadece LUNA ile destekleniyordu. Maalesef LUNA’nın değeri değişkendi ve hatalı bir çalışma mekanizmasına sahipti. Sonuç olarak iflas etti.

Konumuza dönecek olursak. Binance, BUSD için aşağıdaki ifadeleri kullanıyor;

“Maksimum şeffaflığı sağlamak için, aylık rezerv tasdik raporları sağlanır ve herkesin BUSD’nin %100 nakit veya nakit eşdeğerleri ile desteklendiğini doğrulamasına olanak tanır. New York eyaleti düzenleyicileri tarafından uygulanan sıkı saklama düzenlemelerine uygun olarak, Paxos’un BUSD rezervleri yalnızca FDIC sigortalı, iflastan uzak banka hesaplarında veya ABD Hazine araçlarında tutulur. Böylece müşteri varlıkları iflastan korunmakta ve kurumsal fonlardan ayrı tutulmaktadır. Varlıklar tamamen ayrılmış olduğundan, kullanıcıların ihraççının iflas etmesi konusunda endişelenmesine gerek yoktur.”

BUSD Çöker Mi?

Paxos BUSD stablecoininin Ethereum ağında ihraç ediyor. Peki diğer ağlardakiler? Binance, BNB Chain, Avalanche ve Polygon dahil olmak üzere diğer birçok blockchain ağında çalışan Binance-Peg BUSD adında ayrı bir BUSD tokeni de sunar. BUSD yerel olarak Ethereum üzerinde çıkarılır, bu da Ethereum ekosistemi dışında kullanımını sınırlar. Binance, BUSD’nin kullanım alanını diğer blockchainlere de genişletmek için ERC-20 BUSD’nin değerini 1:1 oranında takip etmek üzere tasarlanmış Binance-Peg BUSD adlı bir versiyonunu sunar.

Elinizdeki Ethereum ağında bulunan BUSD varlığı sistemde kilitlersiniz ve bunun karşılığında diğer ağlarda kullanabileceğiniz Binance-Peg BUSD tokeni alırsınız. WrapperBitcoin ve diğerlerindeki mantıkla aynıdır.

Etherscan’a göre, Ethereum ağında kilitli 5,3 milyar BUSD dahil olmak üzere, 15 Kasım 2022 itibarıyla dolaşımda 23,4 milyar dolar değerinde BUSD bulunmaktadır. Aynı zamanda, BNB Chain üzerinde 4,85 milyar, Avalanche üzerinde 9,5 milyon ve Polygon üzerinde 4 milyon olmak üzere farklı ağlarda yaklaşık 5,3 milyar Binance-Peg BUSD ihraç edilmiştir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.