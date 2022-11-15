Anlaşma çok daha öncesinde yapılmıştı ancak Binance doğru zamanı bekledi ve koleksiyon duyuruldu.

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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance dakikalar önce Ronaldo hakkındaki müjdesini paylaştı. Aylar önce Cristiano Ronaldo ile çok yıllı bir anlaşma imzaladılar. O günlerde NFT’ler daha popülerdi ve Binance borsasının küresel işlem hacmi gücü biraz daha düşüktü. Bugün verilen müjde, koleksiyonun cuma günü başlatılacağıyla ilgiliydi.

Binance Ronaldo NFT’si

Cristiano Ronaldo’nun ilk NFT koleksiyonu, Binance ile yapılan çok yıllı özel bir ortaklığın parçası olarak 18 Kasım Cuma günü satışa sunulacak. Lansman, Ronaldo’nun yer aldığı ve hayranlarına NFT dünyası aracılığıyla Web3’ü tanıtmayı amaçlayan küresel bir pazarlama kampanyasıyla destekleniyor. Binance Kurucu Ortağı ve Pazarlama Müdürü He Yi şunları söyledi;

“Metaverse ve blockchainin internetin geleceği olduğuna inanıyoruz. Daha fazla insanın blockchain’i anlamasına yardımcı olmak ve spor ve eğlence sektörü için nasıl Web3 altyapısı oluşturduğumuzu göstermek istiyoruz ve Cristiano ile iş birliği yapmaktan onur duyuyoruz.”

Ronaldo ise şunları söyledi;

“Başarımın büyük bir parçası oldukları için hayranlarım için unutulmaz ve benzersiz bir şey yaratmak benim için önemliydi. Binance ile birlikte, sadece oyunun tutkusunu yakalamakla kalmayıp aynı zamanda taraftarları yıllarca verdikleri destek için ödüllendiren bir şey yapabildim.”

Cristiano Ronaldo NFT koleksiyonu 18 Kasım’da piyasaya sürülecek ve dört nadirlik seviyesine sahip yedi animasyonlu heykel içerecek: Süper Süper Nadir (SSR), Süper Nadir (SR), Nadir (R) ve Normal (N). Her bir NFT heykeli Ronaldo’yu kariyerini belirleyen anlardan oluşacak.

Koleksiyon Türkiye saatiyle sabah 06:00’da başlatılacak.

Cristiano Ronaldo NFT

Açık artırma 24 saat boyunca açık kalacak ve NFT’ler en yüksek teklifi verene verilecek SSR nadirliğe sahip koleksiyonlar için başlangıç fiyatı 1.700 BUSD olacak. Ek 6.600 NFT (600 R ve 6.000 N) 77 BUSD’den başlayan fiyatlarla sunulacak. Peki bu NFT’ler ne gibi faydalar sağlayacak? Nadirlik seviyesine göre aşağıdaki faydalar değişecek.

Cristiano Ronaldo ‘dan kişisel mesaj

‘dan kişisel mesaj İmzalı futbol formaları da dahil olmak üzere imzalı Ronaldo & Binance ürünleri

Gelecekteki tüm CR7 NFT airdropları için garantili erişim

Ücretsiz CR7 Gizemli Kutuları (gelecekteki NFT koleksiyonlarından)

İmzalı ürünler ve ödüller içeren çekilişlere giriş

Binance‘a kaydolan (ve kimlik doğrulamasını tamamlayan) yeni kullanıcılar bir Cristiano Ronaldo Gizem Kutusu alacak. Bu kutular sınırlı sayıda Ronaldo NFT’si içerebilir. CR7 Gizemli Kutuları, RONALDO referans kimliğiyle kaydolan ilk 1,5 milyon yeni Binance kullanıcısına verilecek. Cristiano Ronaldo NFT koleksiyonunun gelecekteki setleri 2023’ün başlarında satışa sunulacak.