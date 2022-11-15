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Son Dakika! ABD’den Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Müjde Geldi! İşte Kritik Veri!

Bitcoin (BTC), FTX krizi nedeniyle çalkantılı bir dönemden geçerken, makroekonomik faktörler ve ABD'den gelecek veriler hala büyük önem teşkil ediyor. 
16:51
15 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Bitcoin (BTC), FTX krizi nedeniyle çalkantılı bir dönemden geçerken, makroekonomik faktörler ve ABD’den gelecek veriler hala büyük önem teşkil ediyor.

ABD ÜFE Verileri Açıklandı!

Bitcoin, yüksek enflasyonu frenlemek isteyen Fed‘in faiz artırımları sonrasında bu yıl büyük darbe aldı. Bugün gözler ABD’de enflasyona ilişkin yeni bir veriye çevrilmişti. TSİ 16.30’da açıklanan  ABD Çekirdek ve normal üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri açıklandı:

Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık): Beklenti %8,3

Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) Açıklanan: %8

Geçen hafta TÜFE verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle, kripto para piyasası ivme kazanmıştı.  Nasdaq günü %7’lik bir primle kapatmıştı. Uzmanlara göre, TÜFE’deki düşüşün kalıcı olabilmesi için ÜFE’nin de düşmesi gerekiyor. Üreticinin maliyetinin artması, tüketici enflasyonunun yükselmesi anlamına geliyor. Verilerin beklentinin altında gelmesi nedeniyle dolar endeksi (DXY) de düşüş kaydedebilir.  Geçtiğimiz hafta açıklanan düşük enflasyon verisinin ardından düşen DXY 106 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin ise 16.991 dolardan işlem görüyor.

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