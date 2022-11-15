Kripto paraların daha fazla alanda kullanılması onun gelecekte daha hızlı büyümesi için son derece önemli.

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Dünyanın en değerli teknoloji, finans ve diğer alanlardaki şirketleri kripto paraların gücünün farkında ve geleceğe hazırlanıyorlar. Kripto endüstrisi için regülasyonları hızlandıracak bir sürecin henüz başında olabiliriz ancak FTX faciasının gelecekteki faydaları bugünleri daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Birileri inşa etmeye devam ediyor ve son müjde Circle tarafından paylaşıldı.

Apple Kripto Paralar

Circle’ı kullanan uygun işletmeler artık kolay, güvenli ve özel bir ödeme yöntemi olan Apple Pay’i kabul ederek satışlarını daha da artırabilecek. Circle müjdeyi şöyle duyurdu;

“Müşteriler her gün taşıdıkları aygıtları kullanarak hızla ödeme yapabiliyor. Apple Pay ayrıca Safari tarayıcısını kullanarak ve uygulamalarda ödeme yapmanın daha güvenli ve hızlı bir yoludur, çünkü müşterilerin artık bir hesap oluşturması veya uzun formlar doldurması gerekmeyecektir. Bu durum, daha geleneksel yöntemlerle ödeme yapmak isteyen müşterilerle daha güçlü bağlantılar kurmalarına yardımcı olabileceği ve hatta tercih ettikleri borsada Apple Pay ile kripto satın almalarını sağlayabileceği için özellikle kripto yerel işletmeler için iyi olabilir. Aslında, Apple Pay ve Circle’ın Ödemeler çözümü, kripto yerel işletmelerinin hiç kripto kullanmayan müşterilerden ödeme kabul etmesini mümkün kılıyor. NFT pazarları, kripto oyunları, kripto borsaları, kripto cüzdanları ve sınır ötesi havale sağlayıcıları, Apple Pay ve Circle ile ödeme yapmayı kolaylaştırarak işlerinin büyümesine yardımcı olabilir.”

İşletmelerin kripto paralarla ödeme kabulü son gelişmeyle birlikte daha da kolaylaşmış oldu. Üstelik bu hareket USDC’nin kullanım alanını da epey genişletiyor.

Apple Pay Kripto Ödemesi

Birkaç adımdan oluşuyor. Öncelikle ücretsiz bir Circle Hesabı açın ve bir Apple geliştirici hesabı oluşturun. Ardından kolay API entegrasyonuyla Circle’ın Ödemeler çözümüne bağlanabilir ve Apple Pay ile diğer ödeme yöntemlerini test etmeye başlayabilirsiniz. Circle üzerinden Apple Pay, müşterilerinizin iPhone, Apple Watch, iPad ve diğer desteklenen aygıtlarını kullanarak çevrimiçi ve uygulamalarda ödeme yapmasını kolaylaştırır. iPhone ve iPad’inizdeki Safari’de uygulamalarda ve web sitelerinde ödeme yapmak için müşterilerinizin ödeme sırasında Apple Pay’i seçmesini ve Face ID veya Touch ID’yi kullanarak ödemeyi tamamlamasını sağlamanız yeterli.

Kripto paraların ödemelerde daha aktif kullanılması fikrine işletmeler oldukça yatkın. Üstelik kripto para yatırımcıları da kripto ödemeleri kabul eden işletmeleri daha fazla tercih ediyor. Bu yönde yapılan çok sayıda araştırma, anket çalışması bulunuyor.