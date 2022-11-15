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2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!

2022 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken sektörde bilinen bir çok marka bu alanda hamleler gerçekleştirirken, diğer bir çok markanın da NFT sektörü için hamle yapması beklentiler arasında.
10:30
15 Kasım 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım’da Katar’da başlayacak ve öncesinde birçok şirket NFT koleksiyonlarını yayınlıyor ve etkinlik için Web3 oyunlarını duyuruyor.

Adidas’tan Dünya Kupası İçin NFT Hamlesi

Spor giyim üreticisi Adidas, 14 Kasım’da Dünya Kupası için Lionel Messi ve diğer oyuncularla birlikte Bored Ape Yacht Club (BAYC) karakteri Indigo Herz’in yer aldığı bir tanıtım fragmanı yayınladı.

Ayakkabı devi, Indigo Herz’i veya BAYC #8774’ü 17 Eylül 2021’de 46 Ethereum karşılığında satın almıştı. Bu NFT’nin satın alındığında ki yaklaşık fiyatı 58.500 $ değerinde idi.

Yuga Labs, sahiplerine karakterleri ticari çalışmalarda kullanmaları için tam fikri mülkiyet hakkı veriyor.

Bu ayın başlarında, büyük kredi kartı şirketi Visa, 1 Kasım’da ünlü oyuncuların Dünya Kupası gollerini içeren futbol temalı beş NFT’yi açık artırmaya çıkardı. Açık artırma 8 Kasım’a kadar sürdü ve tüm gelirler İngiltere merkezli bir hayır kurumuna bağışlandı. Ödeme şirketi ayrıca Dünya Kupası sırasında başlayacak olan FIFA Fan Festivali’nde taraftarlara dijital bir sahada kendi NFT’lerini yaratma şansı veriyor.

14 Ekim’de Budweiser, Budverse X World Cup adlı bir canlı skorbord NFT koleksiyonu yayınlamak için FIFA ile ortaklık kurdu.

OpenSea açıklamasına göre, kullanıcılar dünya kupası takımlarını belirledikten sonra, NFT FIFA Dünya Kupası boyunca ilerlemeyi takip edecek ve izleyecek.

Bu arada, FIFA 9 Kasım’da taraftarların Dünya Kupası sırasında oynayabilecekleri en az dört web 3.0 oyununa sahip olacaklarını duyurmuştu.

2022 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken sektörde bilinen bir çok marka bu alanda hamleler gerçekleştirirken, diğer bir çok markanın da NFT sektörü için hamle yapması beklentiler arasında.

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