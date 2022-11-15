FTX çöküşü çok büyük bir krizi daha beraberinde getirebilir. Başlayacak olan yeni etkinliğin borsa sponsoru üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

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FTX’in çöküşüyle birlikte, stadyum isim hakları geçersiz hale geldi ve bu da diğer spor alanlarında kripto sponsorlukları için sonuçlar doğurabilir. Sam Bankman-Fried’ın kripto para borsası, büyük ölçüde stratejik sponsorluk anlaşmaları sayesinde, görev süresi boyunca en iyi bilinen borsalardan biri haline geldi.

Tom Brady, Steph Curry ve Naomi Osaka gibi yıldız sporcular, şirketteki hisse senedi karşılığında FTX’in küresel elçileri oldular. FTX’in sona ermesiyle birlikte bu sporcular büyük bir kayıp yaşamış gibi görünüyor.

FTX Miami Heat İle Anlaşmasını Kaybetti

Yıldız sporcuların yanı sıra Bankman-Fried, spor stadyumlarının isim haklarını satın almak için de önemli anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalardan en yüksek profilli olanı, NBA takımı Miami Heat’in arenasının isim haklarının alınmasıydı.

135 milyon dolar değerindeki 19 yıllık anlaşmaya göre stadyum Haziran 2021’den itibaren FTX Arena adını almıştı. Anlaşmanın bir parçası olarak NBA takımı yılda 2 milyon dolar alırken, Miami-Dade County de sözleşme süresince yaklaşık 90 milyon dolar alacaktı.

Ancak FTX iflas başvurusunda bulunduğu için hem takım hem de yerleşim yeri isim hakkı ortaklığını resmen feshetti. Takım ve yerleşim yeri şu anda yeni bir sponsor arıyor ve FTX ve iştirakleri hakkındaki raporlar son derece hayal kırıklığı yarattığı yönünde bilgiler geldi.

FTX, California Memorial Stadyumunun isim hakları için UC Berkeley ile benzer bir anlaşma imzalamıştı. 10 yıllık ve 17.5 milyon dolar değerindeki anlaşmayla stadın adı FTX Field at California Memorial Stadium olarak değiştirilmişti. Anlaşmaya bağlı tutarın tamamının ödenip ödenmediği açıklanmadığı için isim haklarının akıbeti belirsizliğini koruyor.

Ancak Columbia Üniversitesi’nde spor yönetimi profesörü olan Joe Favorito, olası sonuca biraz ışık tuttu ve şunu söyledi:

Eğer ortada bir şirket yoksa, markalaşma da ortadan kalkar.

Crypto.com ve 2022 FIFA Dünya Kupası

FTX’in mali durumunun sağlam olmadığı ortaya çıktığından beri, diğer kripto borsaları piyasalara güven vermek için çabalıyor. Binance CEO’su Changpeng Zhao, güveni yeniden kazanmak için şeffaflığın şart olduğunu söyledi ve şirketin rezervlerini açıkladı. Diğer borsalar da aynı şeyi yapacaklarına söz verdi, ancak bazı çabalar güven vermedi.

Benzer bir şeffaflık girişiminde bulunan Crypto.com, varlıklarının dağılımını gösteren bir Proof of Reserves gösterge tablosu hazırladı. Ancak, bu onlar için muhteşem bir şekilde geri tepmiş gibi görünüyordu ve rezervlerinin yaklaşık %20’sinin memecoin Shiba Inu’da olduğunu ortaya çıkardı. Denetimden hemen önceki şüpheli işlemler de şüpheleri artırdı. Bu durum daha sonra yerel token CRO’nun %30 oranında düşmesine neden oldu.

FTX bazı yüksek profilli spor sponsorlukları elde ederken, Crypto.com en büyüklerinden birini güvence altına almış olabilir. Kripto platformu, önümüzdeki hafta başlayacak olan Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası’nın ana sponsorlarından biri. Şirket potansiyel olarak benzer şekilde hızlı bir çöküşle karşı karşıya kalırsa, bu şimdiye kadar gerçekleşecek en büyük kripto tanıtım etkinliklerinden birini önemli ölçüde zayıflatabilir.