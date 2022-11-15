Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   FTX Krizi Bir Etkinliği Daha Gölgeleyebilir! Sponsorluk Tehlikede Mi?

FTX Krizi Bir Etkinliği Daha Gölgeleyebilir! Sponsorluk Tehlikede Mi?

FTX çöküşü çok büyük bir krizi daha beraberinde getirebilir. Başlayacak olan yeni etkinliğin borsa sponsoru üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.
00:30
15 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX’in çöküşüyle birlikte, stadyum isim hakları geçersiz hale geldi ve bu da diğer spor alanlarında kripto sponsorlukları için sonuçlar doğurabilir. Sam Bankman-Fried’ın kripto para borsası, büyük ölçüde stratejik sponsorluk anlaşmaları sayesinde, görev süresi boyunca en iyi bilinen borsalardan biri haline geldi.

Tom Brady, Steph Curry ve Naomi Osaka gibi yıldız sporcular, şirketteki hisse senedi karşılığında FTX’in küresel elçileri oldular. FTX’in sona ermesiyle birlikte bu sporcular büyük bir kayıp yaşamış gibi görünüyor.

FTX Miami Heat İle Anlaşmasını Kaybetti

Yıldız sporcuların yanı sıra Bankman-Fried, spor stadyumlarının isim haklarını satın almak için de önemli anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalardan en yüksek profilli olanı, NBA takımı Miami Heat’in arenasının isim haklarının alınmasıydı.

135 milyon dolar değerindeki 19 yıllık anlaşmaya göre stadyum Haziran 2021’den itibaren FTX Arena adını almıştı. Anlaşmanın bir parçası olarak NBA takımı yılda 2 milyon dolar alırken, Miami-Dade County de sözleşme süresince yaklaşık 90 milyon dolar alacaktı.

Ancak FTX iflas başvurusunda bulunduğu için hem takım hem de yerleşim yeri isim hakkı ortaklığını resmen feshetti. Takım ve yerleşim yeri şu anda yeni bir sponsor arıyor ve FTX ve iştirakleri hakkındaki raporlar son derece hayal kırıklığı yarattığı yönünde bilgiler geldi.

FTX, California Memorial Stadyumunun isim hakları için UC Berkeley ile benzer bir anlaşma imzalamıştı. 10 yıllık ve 17.5 milyon dolar değerindeki anlaşmayla stadın adı FTX Field at California Memorial Stadium olarak değiştirilmişti. Anlaşmaya bağlı tutarın tamamının ödenip ödenmediği açıklanmadığı için isim haklarının akıbeti belirsizliğini koruyor.

Ancak Columbia Üniversitesi’nde spor yönetimi profesörü olan Joe Favorito, olası sonuca biraz ışık tuttu ve şunu söyledi:

Eğer ortada bir şirket yoksa, markalaşma da ortadan kalkar.

Crypto.com ve 2022 FIFA Dünya Kupası

FTX’in mali durumunun sağlam olmadığı ortaya çıktığından beri, diğer kripto borsaları piyasalara güven vermek için çabalıyor. Binance CEO’su Changpeng Zhao, güveni yeniden kazanmak için şeffaflığın şart olduğunu söyledi ve şirketin rezervlerini açıkladı. Diğer borsalar da aynı şeyi yapacaklarına söz verdi, ancak bazı çabalar güven vermedi.

Benzer bir şeffaflık girişiminde bulunan Crypto.com, varlıklarının dağılımını gösteren bir Proof of Reserves gösterge tablosu hazırladı. Ancak, bu onlar için muhteşem bir şekilde geri tepmiş gibi görünüyordu ve rezervlerinin yaklaşık %20’sinin memecoin Shiba Inu’da olduğunu ortaya çıkardı. Denetimden hemen önceki şüpheli işlemler de şüpheleri artırdı. Bu durum daha sonra yerel token CRO’nun %30 oranında düşmesine neden oldu.

FTX bazı yüksek profilli spor sponsorlukları elde ederken, Crypto.com en büyüklerinden birini güvence altına almış olabilir. Kripto platformu, önümüzdeki hafta başlayacak olan Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası’nın ana sponsorlarından biri. Şirket potansiyel olarak benzer şekilde hızlı bir çöküşle karşı karşıya kalırsa, bu şimdiye kadar gerçekleşecek en büyük kripto tanıtım etkinliklerinden birini önemli ölçüde zayıflatabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
İflasını Duyuran FTX’in Kurucusu Konuştu: Düşündüğümden Daha Fazlaydı
İflasını Duyuran FTX’in Kurucusu Konuştu: Düşündüğümden Daha Fazlaydı
7 Yıl Sonra Uyandı: Balina, Bu Altcoin’de Yarım Milyon Doların Üzerinde Coin’i Hareket Ettirdi!
7 Yıl Sonra Uyandı: Balina, Bu Altcoin’de Yarım Milyon Doların Üzerinde Coin’i Hareket Ettirdi!
Binance Duyurdu: Bu 2 Altcoin için 4 İşlem Çifti Kaldırılıyor!
Binance Duyurdu: Bu 2 Altcoin için 4 İşlem Çifti Kaldırılıyor!
Deneyimli Analist Herkesin Tuttuğu Bu Altcoin için Uyardı: En Az Yüzde 50!
Deneyimli Analist Herkesin Tuttuğu Bu Altcoin için Uyardı: En Az Yüzde 50!
FTX’in FTT’si Sonrası Gözler Bu Altcoin’de! Hangi Seviyelere Dikkat Edilmeli!
FTX’in FTT’si Sonrası Gözler Bu Altcoin’de! Hangi Seviyelere Dikkat Edilmeli!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
Müjde! Ünlü Platform: Solana (SOL) ve Ripple (XRP) Aralık’ta Bu Seviyelerde Olabilir
Müjde! Ünlü Platform: Solana (SOL) ve Ripple (XRP) Aralık’ta Bu Seviyelerde Olabilir
Eski FTX CEO’su SBF’in Gizemli Paylaşımları! Ne Yapmaya Çalışıyor?
Eski FTX CEO’su SBF’in Gizemli Paylaşımları! Ne Yapmaya Çalışıyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022