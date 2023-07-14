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  •   Mahkeme Kararı Sonrası Ripple’ın XRP’sine Koştular! İşte XRP’yi Yeniden Listeleyen Kripto Para Borsaları!

Mahkeme Kararı Sonrası Ripple’ın XRP’sine Koştular! İşte XRP’yi Yeniden Listeleyen Kripto Para Borsaları!

Özet

  • Mahkemenin menkul kıymet olmadığına hükmetmesi sonrası birçok kripto para borsası XRP'yi yeniden listeledi.
  • Gemini, Coinbase, Kraken ve Bitstamp gibi dev kripto para borsaları XRP'yi yeniden listeleme kararı aldılar.
  • Borsalar, mahkemenin verdiği kararla XRP XRP konusunda yasal olarak önlerinin açıldığını düşünüyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
09:09
14 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para dünyası için bu yıl şimdiye kadarki en önemli özet mahkeme kararlarından biri dün akşam saatlerinde çıktı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) 2020’nin Aralık ayında açtığı davaya bakan yargıç Analisa Torres, XRP‘nin bir menkul kıymet olmadığına hükmetti. Mahkemeden çıkan bu karar sonrası XRP’yi delist eden birçok kripto para borsası önde gelen altcoin’i yeniden listelemek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Sizin için Ripple‘ın XRP’sini yeniden listeleyen kripto para borsalarını derledik.

Gemini, Coinbase, Kraken Gibi Birçok Dev Borsa XRP’yi Yeniden Listeledi

ABD’nin menkul kıymetler düzenleyicisi SEC ve Ripple arasında yıllardır devam eden yasal savaşta, mahkemeden XRP’nin menkul kıymet olmadığı kararı çıktı. Yargıç Torres, yapılan XRP satışlarının bir kısmının menkul kıymet teklifi tanımını tam olarak karşılamadığına karar verirken, Ripple’ın kurumsal alıcılara yaptığı satışların yasadışı menkul kıymet satışı olduğunu belirtti. Karar sonrası sayısı giderek artan şekilde dev kripto para borsalarının yeniden listeleme yaparak bir bir XRP ticaretini başlattıkları görüldü.

ABD merkezli kripto para borsası Gemini, spot ve vadeli işlemlerde XRP’yi yeniden listelediğini duyururken, onun bu kararını Coinbase takip etti. Dev kripto para borsası altcoin’i yeniden listeleyerek alım satım işlemlerini yıllar sonra yeniden başlattı.

Gemini ve Coinbase’in ardından Crypto.com, Kraken ve Bitstamp da XRP’yi yeniden listelediklerini açıkladılar.

Borsalar XRP Konusunda Yasal Olarak Önlerinin Açıldığını Düşünüyorlar

Özellikle ABD’de faaliyet gösteren birçok kripto para borsası, SEC’in 2020’nin sonunda Ripple aleyhine dava açması sonrası XRP’yi delist ederek listeden çıkarmışlardı. Mahkemenin Ripple’ın lehine karar vermesi ve XRP’nin menkul kıymet olmadığına hükmederek kripto para dünyasının önemli bir zafer elde etmesine neden olmasıyla kripto para borsaları XRP’yi yeniden listelemek için kıyasıya bir yarışa girmiş oldular.

Kripto para piyasa yapıcısı Keyrock‘un APAC iş geliştirme müdürü Justin d’Anethan, “Görünüşe göre mahkemenin ifadesi birçok kripto para borsası için yeterince açık ya da en azından hukuk departmanları mevcut karara dayanarak ileride herhangi bir yasal sorunla karşılaşmayacaklarını düşünüyorlar. Kuşkusuz, birçok kripto para borsasının yaşadığı sıkıntıların ardından, ‘menkul kıymet değil’ olarak nitelendirilen bir token’in yeniden listelenmesi ve ticaretinin başlatılması son derece makul görünüyor.” açıklamasıyla kripto para borsalarının yaklaşımına ışık tutmuş oldu.

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