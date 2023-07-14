XRP, bütün kripto para sektörünü yırtarcasına bir yükseliş sergiledi ve 0,91 dolara kadar iğne atmayı başardı. Ripple’a açılan davada verilen ara karar bunun temel sebebi oldu. XRP, şu an en büyük 4. kripto para birimi ve kripto para sektörünün toplam değeri de %6,5 artmış oldu. 24 saat içerisinde fiyatı nispeten sakinleyen XRP an itibarıyla %67 yükselişi hanesine yazmış durumda. XRP sonrası sıradaki altcoin atağı ise Solana‘nın (SOL) olabilir.

XRP Bitti, SOL Başlayabilir

Sektörün en ünlü altcoin analistlerinden olan Luke Martin, çok kritik bir tweet ile bunu duyurdu. FTX imparatorluğu ile ilişkilendirilen ve FTX çökünce dibi gören Solana, yeni bir ralliye hazırlanıyor olabilir. Piyasaya çıktığı günden beri çok fazla 100x anı yaşayan ve yaşatan SOL, şimdi ise benzer bir iddia ile gündemi sarsabilir.

Luke Martin, SOL’un FTX/SBF imparatorluğunun çökmesinden beri görülmeyen 30 dolar seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Martin, birçok kişinin SOL’u “Sam Coin” olarak gördüğünü ifade ederek bu geri dönüşün aslında tam tersinin kanıtı olduğuna hükmetti.

SOL Fiyatı Yükseliyor

Luke Martin aslında bu tweeti ile SOL’un şu an ayrıştığını ve farklı bir kripto para olduğunu gösterebileceğini ima etti. SOL, kesinlikle büyük çöküş sonrası olumlu hareketler sergilemeye başladı ve 30 dolar sınırı da bunlarda birisi. SOL, 5 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra buradan 30 dolara gelerek hala ekosistemde var olacağını ortaya koydu.

Ünlü analist Rookie de SOL için 25 dolar üzerinde direnç olmadığına hükmederek aslında ciddi bir yükseliş beklediğini ortaya koymuştu. XRP fırtınası sonrasında altcoin sezonunun çok kısa sürelik bile olsa gelmesi bekleniyor. Bu da diğer altcoinlerin yavaş yavaş hareketlenmesi anlamına gelecektir. SOL da yakaladığı bu ivmeye sosyal medya etkisi ekleyerek durumu kendi lehine çok hızlı değiştirebilir.

Bazı yatırımcıların ilgili tweet altına özellikle SBF çöküşü sonrası SOL’a ilgi göstermeye başladıklarını belirtmesi de durumu kanıtlar nitelikte. SBF sonrası SOL, yeni güncellemeler ile yeniden gündeme gelebilir ve eski günlerdeki gibi piyasayı kasıp kavuran bir ralli ile adından söz ettirebilir.