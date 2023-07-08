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  •   Patlamaya Hazır Bomba Gibiler! Kanıtta Sunan Ünlü Analist Ralli Beklediği 4 Altcoin Paylaştı!

Patlamaya Hazır Bomba Gibiler! Kanıtta Sunan Ünlü Analist Ralli Beklediği 4 Altcoin Paylaştı!

Özet

  • Kripto para analisti Kaleo, Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) ve Pepe (PEPE) ve Solana (SOL) için güçlü ralli öngörüsünde bulundu.
  • BCH'nin yükseliş potansiyeli olduğunu belirten analist, LTC'nin blok ödülü yarılanmasından dolayı yükselişini sürdürmesini bekliyor.
  • Analist, ayrıca SOL'un 20 dolar seviyesinin üzerinde patlamaya hazır bir durumda olduğunu belirtti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:32
8 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti Kaleo, Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), popüler memecoin Pepe (PEPE) ve en güçlü Ethereum (ETH) rakiplerinden biri olarak gösterilen Solana’da (SOL) güçlü ralli öngörüsünde bulundu.

Analistin BCH, LTC ve PEPE İçin Yaptığı Analiz

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Kaleo, Bitcoin’in (BTC) hard fork’u Bitcoin Cash‘in geçen ay başlattığı ralliyi sürdüreceğine inandığını söyledi. Analist, 30 Haziran’da 106 dolar seviyesinden 321,89 dolar ile zirveye çıkarak yüzde 202’lik bir artış gösterdiğini hatırlatarak “BCH‘nin işinin henüz bitmediğine dair içimde iyi bir his var.” dedi.

BCH, 321,89 doları görmesinden beri geri çekildi ve bu yazının hazırlandığı sırada 283 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin Cash’in ardından Litecoin‘e geçen analist, önde gelen altcoin için 95 ila 105 dolar aralığının alım yapma konusunda fırsat seviyeleri olduğunu ancak yaklaşan blok ödülü yarılanması (halving) etkinliğinin neden olduğu hype’dan dolayı fiyatın 110 dolar ve üzerinde bir noktada sıkışıp kalabileceğini söyledi:

Yüksek zaman dilimi direncindeki geri çekilmenin ardından LTC‘yi 95-105 dolar aralığında değerlendirmeyi tercih ediyorum. Yarılanmaya sadece bir ay kala yüksek zaman dilimindeki düşüş trendinin kırılmış olmasıyla fiyatın 110 dolar ve üzerinde güçlü bir sıkışmayla kırılım yapmasını bekliyorum.

Kaleo’nun paylaştığı grafiklerden LTC/BTC paritesi, altcoin’in 0.0040 seviyesinin üzerine fırlayacağına inandığını gösteriyor.

BCH ve LTC‘nin ardından sıra popüler altcoinler arasında yer alan memecoin Pepe’ye geçen Kaleo bazı öncü hareketler gördüğünü ve bu hareketlerden dolayı altcoin’in Haziran ayının başından bu yana görmediği bir fiyat olan 0,0000036 dolar aralığına geri döneceğini öngördüğünü söyledi.

“Solana Patlamaya Hazır Bomba Gibi”

Analist, son olarak akıllı sözleşme platformu Solana‘nın (SOL) 20 dolardaki fiyat seviyesinin üzerinde patlamaya hazır bir bomba gibi göründüğünü belirterek analizini sonlandırdı.

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