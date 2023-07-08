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Ünlü kripto para girişimcisi ve Tron Blockchain’in kurucusu Justin Sun, kripto para piyasasını tedirgin eden bir işlem gerçekleştirerek elindeki Ethereum‘larının (ETH) önemli bir kısmını sahibi olduğu iddia edilen kripto para borsası Poloniex’e aktardı. Zincir üzeri analiz platformu Lookonchain’in dikkat çektiği yakın tarihli işlemde Sun’ın popüler kripto para borsası Poloniex’e yaklaşık 43 milyon dolar değerinde 23 bin ETH gönderdiği görülüyor.

Justin Sun’un ETH Transferi

43 milyon dolar değerindeki 23 bin ETH’nin transferi, Justin Sun‘ın Poloniex’e büyük miktarlarda Ethereum taşıma konusundaki dikkat çekici işlemlerinden sonuncusu oldu. Sun, şu anda 0x3DdfA8eC3052539b6C9549F12cEA2C295cfF5296 cüzdan adresinde 163 ETH tutuyor.

Sun, Poloniex’e yaptığı 23 bin ETH‘lik transferden önce gerçekleştirdiği kayda değer miktarlardaki ETH transferleriyle sık sık gündeme gelen bir isim. Bundan önce gerçekleştirdiği önemli işlemlerden biri 2021’in Aralık ayında aynı borsaya 6 bin 500 ETH göndermesiyle kaydedildi. Tesadüfen, bu transferin ardından Ethereum fiyatı takip eden günlerde bin 350 dolardan yaklaşık bin 151 dolara düştü. Bu noktada Sun’ın geçtiğimiz yılda yedi ayrı işlemde 126 milyon dolar değerinde toplam 67 bin 500 ETH gönderdiğini de eklemek gerekiyor.

Sun’ın gerçekleştirdiği bir diğer önemli ETH transferi ise 25 Ocak’ta Poloniex‘e 10 bin ETH göndermesi oldu.

Transfer ETH Fiyatını Etkileyebilir mi?

Sun’ın gerçekleştirdiği ETH transferleri, uzun vadeli bir varlık sahibi olarak rutin bir risk azaltma stratejisinin parçası olabilir. Bu tür stratejiler, kişinin varlıklarını çeşitlendirmesi veya belirli bir varlığa olan maruziyetini azaltmasını kapsar. Sun’ın ayrıca Poloniex’e yaptığı transferin başka bir amaca hizmet ediyor olduğu, kripto para borsalarında likiditenin düştüğü dönemde borsanın faaliyetlerini destekleme motivasyonuyla yapılmış olma ihtimali de öne çıkıyor.

Bu transfer, Sun’ın geçen ay likit stake platformu Lido Finance‘ten (LDO) 29.7 milyon dolar değerinde ETH çekmesinin ardından geldi. Para çekme işleminin ardından Sun, ETH’lerini sahibi olduğu iddia edilen bir başka kripto para borsası Huobi’ye gönderdi.

Ethereum ile olan ilişkisine ek olarak Sun, kısa bir süre önce Tron’un yenilikçi BitTorrent köprüsü aracılığıyla Ethereum Blockchain’ine girişini duyurmasıyla gündeme gelmişti.