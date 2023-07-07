Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!
  • CoinTürk
  •   JPMorgan’dan Şok Etkisi Yaratan Bitcoin Raporu! Kripto Para Piyasası İçin Oyun Değiştirici Olmayacak!

JPMorgan’dan Şok Etkisi Yaratan Bitcoin Raporu! Kripto Para Piyasası İçin Oyun Değiştirici Olmayacak!

Özet

  • JPMorgan'a göre SEC'in bir spot Bitcoin ETF'sine onay vermesi kripto para piyasası için oyun değiştirici olmayabilir.
  • Bankacılık devine göre Kanada, Avrupa gibi yerlerde ulaşılabilen spot Bitcoin ETF'leri beklenen yatırımcı ilgisini görmüyor.
  • JPMorgan, spot Bitcoin ETF'lerinin piyasadaki likiditeyi ve fiyat şeffaflığını artırmasını bekliyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
12:35
7 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan JPMorgan, 6 Temmuz’da yayımladığı araştırma raporunda, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bir spot Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF) onay vermesinin bir dizi nedenden ötürü kripto para piyasası için oyun değiştirici olmayabileceğini öne sürdü.

JPMorgan’a Göre Spot Bitcoin ETF’leri Beklenen İlgiyi Görmüyor

Bankacılık devi JPMorgan, SEC‘in böyle bir ETF’ye henüz yeşil ışık yakmamış olmasına rağmen, artık düzenleyicinin bir spot Bitcoin ETF’si başvurusuna onay vereceğine dönük iyimserliğin oldukça yüksek olduğunu belirtti. JPMorgan’a göre bu iyimserlik ABD’li düzenleyici kurumun geçmişte üzerinde durduğu endişelerin bazılarının yapılan son başvurularda ele alındığı varsayımına dayanıyor.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistleri, “Spot Bitcoin ETF’leri ABD dışında, Kanada ve Avrupa gibi birçok yerde ulaşılabilir durumda ancak bunların hiçbiri büyük yatırımcılardan beklenen ilgiyi göremediler.” diyerek ABD’de kullanıma sunulacak bir spot Bitcoin ETF’sinin de beklenen yatırımcı ilgisini görmeyebileceğini iddia etti.

Raporda, “Vadeli işlemlere dayalı ve fiziksel olarak desteklenen ETF’ler de dahil olmak üzere genel olarak Bitcoin yatırım fonları, 2021’in 2’nci çeyreğinden bu yana çok az ilgi gördüler ve geçtiğimiz yıl boyunca altın ETF’lerinden olan çıkışlardan da faydalanamadılar.” denildi. Ayrıca fiziki destekli Bitcoin ETF’lerinin vadeli işlemlere dayalı ETF’lere göre bazı avantajlar sunduğu, ancak bu avantajların oldukça küçük avantajlar olduğunun altı çizildi.

Piyasa Likidite Çekebilir ve Fiyat Şeffaflığını Artırabilir

Raporda ayrıca spot Bitcoin ETF’lerin vadeli işlemlere dayalı Bitcoin ETF’lerine kıyasla gerçek zamanlı arz ve talebi yansıtma ihtimalinin daha yüksek olduğu ve ABD’den onay almalarının spot Bitcoin piyasasına daha fazla likidite getirebileceği ve fiyat şeffaflığını artıracağı gibi birtakım etkileri olacağı da eklendi.

BTC‘nin doğrudan saklanması ve transferiyle ilgili bazı karmaşıklıkları ve vadeli işlemlere dayalı ürünlerle ilişkili baz riskini ortadan kaldıran spot Bitcoin ETF’leri, Bitcoin’e yatırım yapmanın daha doğrudan ve güvenli bir yolunu sunuyor olmasıyla öne çıkıyorlar.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
“Bitcoin’in Çökmesini Bekliyorum” Diyen Piyasa Gurusu 3 Gerekçe Saydı!
“Bitcoin’in Çökmesini Bekliyorum” Diyen Piyasa Gurusu 3 Gerekçe Saydı!
ABD’li SEC Bir Altcoin’i Daha Kırıp Geçirdi! Fiyatı Hızla Düşüyor!
ABD’li SEC Bir Altcoin’i Daha Kırıp Geçirdi! Fiyatı Hızla Düşüyor!
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? Tüm Gözler 30 Bin Dolar Desteğine Çevrildi!
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? Tüm Gözler 30 Bin Dolar Desteğine Çevrildi!
Santiment’e Göre Yüzde 150’nin Üzerinde Yükselen Altcoin İçin Alarm Zilleri Baş Gösteriyor!
Santiment’e Göre Yüzde 150’nin Üzerinde Yükselen Altcoin İçin Alarm Zilleri Baş Gösteriyor!
On Milyonlarca Doların Çalındığı İddia Edilmişti! Tarihi Altcoin Saldırısı İçin Binance CEO’su CZ’den Açıklama Geldi!
On Milyonlarca Doların Çalındığı İddia Edilmişti! Tarihi Altcoin Saldırısı İçin Binance CEO’su CZ’den Açıklama Geldi!
Dev Kripto Para Borsasının Kurucu Ortağının Evine FBI Baskını!
Dev Kripto Para Borsasının Kurucu Ortağının Evine FBI Baskını!
Grayscale CEO’su Sonnenshein’den İddialı Bitcoin Çıkışı! Artık Gelip Geçici Bir Heves Değil!
Grayscale CEO’su Sonnenshein’den İddialı Bitcoin Çıkışı! Artık Gelip Geçici Bir Heves Değil!
Bitcoin İçin Sırada Ne Var? Ünlü Piyasa Uzmanından BTC İçin 2 Senaryo
Bitcoin İçin Sırada Ne Var? Ünlü Piyasa Uzmanından BTC İçin 2 Senaryo
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023