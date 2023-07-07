Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan JPMorgan, 6 Temmuz’da yayımladığı araştırma raporunda, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bir spot Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF) onay vermesinin bir dizi nedenden ötürü kripto para piyasası için oyun değiştirici olmayabileceğini öne sürdü.

JPMorgan’a Göre Spot Bitcoin ETF’leri Beklenen İlgiyi Görmüyor

Bankacılık devi JPMorgan, SEC‘in böyle bir ETF’ye henüz yeşil ışık yakmamış olmasına rağmen, artık düzenleyicinin bir spot Bitcoin ETF’si başvurusuna onay vereceğine dönük iyimserliğin oldukça yüksek olduğunu belirtti. JPMorgan’a göre bu iyimserlik ABD’li düzenleyici kurumun geçmişte üzerinde durduğu endişelerin bazılarının yapılan son başvurularda ele alındığı varsayımına dayanıyor.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistleri, “Spot Bitcoin ETF’leri ABD dışında, Kanada ve Avrupa gibi birçok yerde ulaşılabilir durumda ancak bunların hiçbiri büyük yatırımcılardan beklenen ilgiyi göremediler.” diyerek ABD’de kullanıma sunulacak bir spot Bitcoin ETF’sinin de beklenen yatırımcı ilgisini görmeyebileceğini iddia etti.

Raporda, “Vadeli işlemlere dayalı ve fiziksel olarak desteklenen ETF’ler de dahil olmak üzere genel olarak Bitcoin yatırım fonları, 2021’in 2’nci çeyreğinden bu yana çok az ilgi gördüler ve geçtiğimiz yıl boyunca altın ETF’lerinden olan çıkışlardan da faydalanamadılar.” denildi. Ayrıca fiziki destekli Bitcoin ETF’lerinin vadeli işlemlere dayalı ETF’lere göre bazı avantajlar sunduğu, ancak bu avantajların oldukça küçük avantajlar olduğunun altı çizildi.

Piyasa Likidite Çekebilir ve Fiyat Şeffaflığını Artırabilir

Raporda ayrıca spot Bitcoin ETF’lerin vadeli işlemlere dayalı Bitcoin ETF’lerine kıyasla gerçek zamanlı arz ve talebi yansıtma ihtimalinin daha yüksek olduğu ve ABD’den onay almalarının spot Bitcoin piyasasına daha fazla likidite getirebileceği ve fiyat şeffaflığını artıracağı gibi birtakım etkileri olacağı da eklendi.

BTC‘nin doğrudan saklanması ve transferiyle ilgili bazı karmaşıklıkları ve vadeli işlemlere dayalı ürünlerle ilişkili baz riskini ortadan kaldıran spot Bitcoin ETF’leri, Bitcoin’e yatırım yapmanın daha doğrudan ve güvenli bir yolunu sunuyor olmasıyla öne çıkıyorlar.