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Ünlü kripto para analisti ve kripto para odaklı YouTube kanalı InvestAnswers’ın anonim sunucusu, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve en büyük altcoin Ethereum‘da(ETH) ciddi oranlarda yükseliş bekliyor. Analist, her iki kripto para için de beklediği fiyatları açıkladı.

Opsiyon Piyasasındaki Oyuncular Bitcoin’de Aşırı Yükselişte

InvestAnswers’ın anonim sunucusu, paylaştığı son videosunda Bitcoin’in Nisan 2024’e kadar 42 bin dolara ulaşmasının kendisini şaşırtmayacağını söyledi. Analistin bu tahmini, opsiyon piyasasındaki oyuncuların pozisyon alış şekline dayanıyor. Analiste göre Bitcoin‘in alım opsiyonlarına olan talep satım opsiyonlarına kıyasla daha yüksek ve bu durum aykırı bir yükseliş yaşanacağı anlamına geliyor.

Alım opsiyonları, sahibine bir dayanak varlığı belirli bir tarihte veya öncesinde belirli bir fiyattan satın alma hakkı veren sözleşmeler iken satım opsiyonları, sahibine bir dayanak varlığı belirli bir tarihte veya öncesinde belirli bir fiyattan satma hakkı verir.

Analist, BTC fiyatına dönük beklentisini açıklarken “29 Aralık 2023 tarihinde 45 bin dolar seviyesinde büyük miktarda hareket görülebilir. Dikkatinize çekmek istediğim bir şey 0,39’da olan alım-satım oranı. Yani satışlardan çok daha fazla alım var. Bu aşırı yükseliş demek. Daha önce birçok kez söyledim ve yine söylüyorum; blok ödülü yarılanmasına kadar, yani Nisan 2024’e kadar 42 bin doları görürsek şaşırmam. Aşağıdaki tabloya göre opsiyon piyasasındaki oyuncular haklıysa Noel’e kadar 45 bin dolara ulaşabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Opsiyon Piyasasındaki Oyuncular Bitcoin Gibi Ethereum’da Aşırı Yükselişte

Bitcoin’in ardından Ethereum‘a dönen anonim kripto para analisti, piyasa değerine en büyük altcoin’in alım-satım oranının da aşırı yükseliş sinyalini verdiğini belirterek şunları söyledi: