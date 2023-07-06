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  •   Kimsenin Bakmadığına Bakmak! Piyasa Gurusundan Bitcoin ve Ethereum İçin Mutlak Mutluluk Dönemi Müjdesi!

Kimsenin Bakmadığına Bakmak! Piyasa Gurusundan Bitcoin ve Ethereum İçin Mutlak Mutluluk Dönemi Müjdesi!

Özet

  • InvestAnswers'ın anonim sunucusu, Bitcoin'in Nisan 2024'e kadar 42 bin dolara ulaşabileceğini söyledi.
  • Analiste göre altcoin kralı Ethereum ise 29 Aralık 2023'e kadar 2 bin 500 dolara kadar çıkabilir.
  • Analistin fiyat öngörüleri opsiyon piyasasındaki oyuncuların aldıkları pozisyonlara dayanıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:04
6 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ünlü kripto para analisti ve kripto para odaklı YouTube kanalı InvestAnswers’ın anonim sunucusu, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve en büyük altcoin Ethereum‘da(ETH) ciddi oranlarda yükseliş bekliyor. Analist, her iki kripto para için de beklediği fiyatları açıkladı.

Opsiyon Piyasasındaki Oyuncular Bitcoin’de Aşırı Yükselişte

InvestAnswers’ın anonim sunucusu, paylaştığı son videosunda Bitcoin’in Nisan 2024’e kadar 42 bin dolara ulaşmasının kendisini şaşırtmayacağını söyledi. Analistin bu tahmini, opsiyon piyasasındaki oyuncuların pozisyon alış şekline dayanıyor. Analiste göre Bitcoin‘in alım opsiyonlarına olan talep satım opsiyonlarına kıyasla daha yüksek ve bu durum aykırı bir yükseliş yaşanacağı anlamına geliyor.

Alım opsiyonları, sahibine bir dayanak varlığı belirli bir tarihte veya öncesinde belirli bir fiyattan satın alma hakkı veren sözleşmeler iken satım opsiyonları, sahibine bir dayanak varlığı belirli bir tarihte veya öncesinde belirli bir fiyattan satma hakkı verir.

Analist, BTC fiyatına dönük beklentisini açıklarken “29 Aralık 2023 tarihinde 45 bin dolar seviyesinde büyük miktarda hareket görülebilir. Dikkatinize çekmek istediğim bir şey 0,39’da olan alım-satım oranı. Yani satışlardan çok daha fazla alım var. Bu aşırı yükseliş demek. Daha önce birçok kez söyledim ve yine söylüyorum; blok ödülü yarılanmasına kadar, yani Nisan 2024’e kadar 42 bin doları görürsek şaşırmam. Aşağıdaki tabloya göre opsiyon piyasasındaki oyuncular haklıysa Noel’e kadar 45 bin dolara ulaşabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Opsiyon Piyasasındaki Oyuncular Bitcoin Gibi Ethereum’da Aşırı Yükselişte

Bitcoin’in ardından Ethereum‘a dönen anonim kripto para analisti, piyasa değerine en büyük altcoin’in alım-satım oranının da aşırı yükseliş sinyalini verdiğini belirterek şunları söyledi:

ETH için 2 bin 500 dolarda, Bitcoin ile aynı tarih olan 29 Aralık 2023’te yine çok fazla alım talebi görülüyor. Ethereum‘un alım-satım oranı ise 0,21’de. Bu da aşırı derece yükseliş demek. Hiç kimse, hemen hemen hiç kimse Ethereum’da satım opsiyonu almıyor. Herkes Noel’e kadar fiyatın 2 bin doların üzerine, ortalama 2 bin 500 dolara çıkmasını bekliyor. Bazıları da 6 bin 500 dolar bekleyerek pozisyon yapıyor. Yani her iki durumda da işler hızla gelişecek ancak tam olarak ne zaman olacağını bilmiyoruz ama önümüzdeki beş ayın ve ondan sonraki yılın son derece eğlenceli geçeceği kesin. Yani burada bir buçuk yıl boyunca mutlak keyif veren dönem geçireceğiz.

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