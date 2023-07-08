Okuma Süresi: 2 Dakika

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘de kan kaybı devam ediyor. Güncel verilere göre Binance’in yılın başında yüzde 72 olan ABD doları desteği bulunmayan global kripto para borsaları arasındaki pazar payı sert şekilde düştü.

Global Borsalar Arasındaki Pazar Payı Yüzde 72’den Yüzde 58’e Düştü

Farklı ülkelerdeki düzenleyici kurumların baskısı altında kalan ve son olarak üst düzey isimlerinin istifasıyla sarsılan dev kripto para borsası Binance‘in pazar payı hızla düşüyor. The Block’un verilerine göre Binance’in yılın başında yüzde 72 olan ABD doları desteği olmayan borsalar arasındaki pazar payı yüzde 58’e düştü. Piyasa uzmanları ve gözlemcileri Binance’in pazar payındaki düşüşün devam edebileceği üzerinde duruyorlar.

Rakamlar, ABD doları desteği bulunmayan veya ABD doları paritelerinin önemsiz hacimler ürettiği global kripto para borsaları için spot ticaret hacimlerinin pazar payını temsil ediyor.

Binance Son Olarak Üst Düzey İsimlerinin İstifasıyla Sarsıldı Sarsıldı

Fortune, 7 Temmuz’da önemli kaynaklara dayandırdığı haberinde Binance’in üst düzey yöneticilerinin, CEO Changpeng Zhao‘nun (CZ) şirkete yönelik düzenleyici soruşturmalara yaklaşımından memnun olmadıklarını belirterek istifalarını sunduklarını bildirmesi kripto para piyasasında şok etkisi yaratmıştı.

Fortune, kripto para borsasının genel danışmanı Han Ng, baş strateji sorumlusu Patrick Hillmann ve uyumdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Steven Christie de dahil olmak üzere kripto para borsasındaki üst düzey isimlerin Zhao’ya istifalarını sunarak borsadan ayrıldıklarını bildirdi.

Hillmann ve Christie kişisel Twitter hesaplarından istifa haberlerini doğrularken, ayrılış gerekçelerine dönük iddiaları yalandı. Her iki isim de ailevi nedenlerle istifa ettiklerini belirterek Binance’e olan desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Üst düzey isimlerin istifası, Binance’in global kripto para borsaları arasındaki pazar payında büyük düşüşün olmasının ortasında geldi.