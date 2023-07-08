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  •   Üst Düzey İsimlerin İstifasıyla Sarsılan Binance’de Yeni İsimler Belli Olmaya Başladı!

Üst Düzey İsimlerin İstifasıyla Sarsılan Binance’de Yeni İsimler Belli Olmaya Başladı!

Özet

  • Üst düzey isimlerinin istifasıyla sarsılan Binance'de boşalan koltuklara getirtilecek yeni isimler belli olmaya başladı.
  • Binance'in baş strateji sorumlusu olarak Brad Jaffe'i görevlendirmesi bekleniyor.
  • Christie'den boşalan uyumluluktan sorumlu başkan yardımcısı görevine ise kimin getirileceği henüz belli değil.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:31
8 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’deki düzenleyici kurumların hedefi haline gelen işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, haftanın ortasında üst düzey isimlerin peşi sıra istifalarıyla sarsıldı. Kripto para borsasının hızla harekete geçerek üst düzey isimlerinden boşalan koltuklara getireceği yeni isimler üzerinde çalışmaya başladığı görülüyor.

Binance’in Yeni Strateji Direktörünün Brad Jaffe Olması Bekleniyor

Binance’den istifa ederek ayrılanlar arasında baş hukuk müşaviri Han Ng, baş strateji sorumlusu Patrick Hillmann ve uyumdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Steven Christie gibi önemli isimler yer alıyor. Hillmann iyi şartlarda ayrıldığını açıklarken, Christie biraz ara vermek ve ailesiyle vakit geçirmek istediğini açıkladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Binance’e Haziran ayının başında açtığı dava, Coinbase’e ayrıcalıklı muamele yapılıyor olduğunun ortaya çıkmasıyla eleştirilere neden olurken, söz konusu üst düzey isimlerinin istifasının gerçek gerekçesi olarak düzenleyici kurumların yoğun yaptırım eylemleri gösteriliyor.

İddiaya göre Binance, öncelikle Hillmann’dan boşalan koltuğu dolduracağı isim belli oldu. Fox Business muhabiri Eleanor Terrett, dev kripto para borsası Binance’in eski baş strateji sorumlusu Hillmann’ın yerine getirmek için bir isim üzerinde yoğunlaştığını bildirdi. İddiaya göre Hillmann’dan boşalan koltuğa şu anda borsanın iletişimden sorumlu başkan yardımcısı görevini üstlenen Brad Jaffe‘nin getirilmesi planlanıyor.

Terrett, Binance’in uyumluluktan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Christie’den boşalan koltuğa kimin getirileceğinin ise henüz belirsizliğini koruduğunu ekledi.

Binance CEO’su CZ’ye Göre İstifalar Olağan Bir Sürecin Parçası

Binance CEO’su Changpeng Zhao‘nun (CZ), üst düzey isimlerin istifası üzerinde ortaya atılan iddiaların tamamı için FUD yorumunda bulunmuş, yaşananların olağan bir sürecin parçası olduğunu söyleyerek tüm iddialara karşı çıkmıştı.

Yine de CZ’nin üst düzey isimlerin istifasına ilişkin yaptığı FUD açıklaması birçoğunu ikna etmek için yeterli olmadı. Bazıları Binance’in ABD cephesinde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu ve borsanın üst düzey isimlerinin tüm bu sıkıntılardan uzaklaşmak için istifa ettiklerini savunmaya devam ediyor.

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