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Bitcoin Cash’te (BCH) Rüzgar Tersine Döner Mi? Token’da Beklentiler!

Özet

  • BCH, son dönemlerde yüzde 13 oranından fazla bir yükseliş yaşadı.
  • CoinGecko’ya göre %150'nin üzerinde artışla en çok performans gösterenler arasında.
  • EDX'in hamlelerinin BCH'a etkisi yüksek olduğu belirtildi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
20:15
7 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin Cash (BCH), Cuma günü 280 dolarım hemen üzerindeki mevcut seviyelerde biraz daha yüksek. BCH, daha önceki haftalık düşük seviyelerinden 250 dolardan %13’ten fazla toparlanmayı başardı.

BCH Hareketleri!

Genel olarak ele alındığında BCH geçen haftaki 250-330 dolar civarındaki aralıklarında kaldığı için toparlanma heyecanlanacak pek bir şey değil. BCH boğaları, Haziran ayının ikinci yarısında token başına 100 doların altındaki düşük seviyelerden 3 kat büyük bir yükselişin ardından son yedi gün içinde bir nefes alıyor.

BCH’nin kripto para borsası EDX Markets tarafından listelenen birkaç kripto para biriminden biri olacağı haberi, Haziran ayındaki büyük fiyat artışının katalizörü olarak gösterildi. Fidelity, Charles Schwab ve Citadel gibi bir dizi büyük finans kurumu tarafından desteklenen EDX Markets kısa bir süre önce piyasaya sürüldü ve analistler, borsaya düzenleyiciler tarafından Coinbase gibi rakiplerinden daha olumlu bakılacağını düşünüyor.

Bitcoin Cash,  Ağustos 2017’de orijinal Bitcoin Blok zincirindeki bir hardfork sonucunda oluşturuldu. Yaratıcıları, ölçeklenebilirliği ve işlem hızıyla ilgili sorunlar gibi bit eşinin sınırlamalarını ele almak için yeni blok zincirini başlattı.

BCH Verileri!

Bitcoin Cash’in Haziran ortasından bu yana gösterdiği güçlü performans, CoinGecko’ya göre %150’nin üzerinde artışla son otuz gün içinde piyasa değerine göre ilk 100 içinde en iyi performans gösteren kripto para birimi olduğu anlamına geliyor.

Boğalar, kısa vadeli kilit fiyat hedefi olarak 385 dolar civarındaki uzun vadeli destek-direnç seviyesini belirledi. Son birkaç haftadaki güçlü ralli, bazı kripto yatırımcılarının BCH’yi ucuza satın alma şanslarını kaçırmış olabileceklerinden endişe etmelerine neden oldu.

Kripto para biriminin yaklaşık bir yıl boyunca sıkışıp kaldığı 90-160 dolar aralığından güçlü bir çıkış yapması kesinlikle daha uzun vadeli bir yükseliş beklentisine işaret ediyor gibi görünse de, BCH hala önceki tüm zamanların en yüksek seviyelerinden çok daha aşağıda.

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