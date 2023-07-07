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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), öğleden sonra 30.400 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselmesinin ardından akşam saatlerinde yeniden düşüşe geçerek 30.230 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin’deki bu son durumu değerlendiren analist, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Bitcoin’deki Son Durum Ne?

Öğlen saatlerinde 30.400 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), akşam saatlerinde yeniden düşüşe geçti ve 30.230 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, BTC‘deki değer kayıplarının etkisiyle yönünü aşağı çevirdi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre ise 1,18 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Son 24 saatte %1,2’nin üzerinde bir değer kaybı kaydeden Ethereum (ETH), ise 1865 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Öte yandan kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile Bitcoin’deki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Analist Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile 30.200 dolar fiyat seviyesine vurgu yaptı. Bitcoin’in yakın vadede dip fiyat seviyelerine ulaştığını öne süren analist, 30.200 dolar fiyat seviyelerinin aşılmasıyla birlikte BTC‘nin bir sonraki direnç seviyelerine varan yükselişlere başlayabileceğini belirtti.

Öte yandan analist, kripto para ekosisteminin toplam piyasa değerindeki son durumu da değerlendirdi. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değerinin güncel seviyelerini olumlu olarak değerlendiren analist, piyasanın yeni bir yükselişe hazırlanıyor olabileceğini ve son 24 saatte kaydedilen volatilitesi yüksek fiyat hareketlerinin piyasa yapısında bir değişikliğe yol açmadığını ifade etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer ala bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.