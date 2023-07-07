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  •   Kripto Para Borsası Bu Kullanıcıya “Yanlışlıkla” 1,3 Milyon TL’lik Kripto Para Gönderdi: Şimdi Geri İstiyor!

Kripto Para Borsası Bu Kullanıcıya “Yanlışlıkla” 1,3 Milyon TL’lik Kripto Para Gönderdi: Şimdi Geri İstiyor!

Özet

  • ABD, Georgia eyaleti sakini James Deutero McJunkins Jr., Mayıs 2020'de Crypto.com'a kayıt oldu.
  • Kullanıcı bundan 2 sene sonra ise hesabında 50.000 USD değerinde kripto para buldu.
  • Borsanın yanlış yatırdığı parayı çeken kullanıcı şimdi ise davalık!
  • Piyasaya etkisi: nötr
22:22
7 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü son zamanlarda çok fazla saldırı, hacklenme ve oltalama olayları ile anılsa da bu sefer yaşanan olay çok daha farklı ve enteresan gibi gözüküyor. Sektörün tanınan kripto para borsalarından olan Crypto.com ise başrolde bulunuyor. Crypto.com, bundan birkaç yıl önce hesap açan bir kullanıcının hesabına çok kısa süre önce 50.000 ABD doları yani yaklaşık 1,3 milyon TL değerinde kripto para aktardı. Olaylar ise bundan sonra başladı.

Crypto.com Yine Sahnede

ABD, Georgia eyaleti sakini James Deutero McJunkins Jr., Mayıs 2020’de Crypto.com‘a kayıt oldu. İki yıl sonra Haziran 24, 2022 tarihinde ise Crypto.com kullanıcının hesabına 50.000 ABD doları değerinde kripto para aktardı. Florida mahkemesi kayıtlarına göre, McJunkins bu parayı aynı gün içerisinde USD’ye çevirip harici bir bankaya gönderdi.

Borsanın defalarca kullanıcıyla iletişime geçip bu hatadan doğan geri ödemeyi talep ettiği belirtiliyor. Bunların hepsi cevapsız kalınca borsa bu sefer avukatları devreye sokup işleri bir adım üste taşıyor. Crypto.com avukatı Nisan ayında söz konusu kullanıcının artık 50.000 dolar değil, 75.000 dolara yakın ödeme yapması gerektiğini iddia ediyor. Bunun sebebi ise mahkeme ve avukat masrafları olarak gösteriliyor.

Dev Kripto Para Borsasının Önceki Olayı

McJunkins, tam olarak 76.391 dolarlık geri ödemeyi yine reddediyor ve aslında şikayetlere karşı cevapsız kalmayı tercih ediyor. Davaya ilk başta bir hakem ve aracı atansa da kullanıcının cevapsız kalması nedeniyle Florida tarafından davaya geçtiğimiz cuma günü bir hakim atanıyor. Şimdi ise söz konusu kullanıcı hakkında zorla ödeme kararı çıkartılması bekleniyor. Bu durum ise Crypto.com için oldukça olağan!

Crypto.com daha önce de böyle olaylar yaşadı. Borsa, 2022 yılının Ağustos ayında Avustralya vatandaşı bir kadının 100 AUD değerindeki fonuna karşılık 10 milyon AUD yani 6,6 milyon ABD doları almasına neden olmuş ve yanlış transfer yapmıştı. Crypto.com bu olayı olaydan 7 ay sonrasına kadar yani yıl sonu denetimlerine kadar fark edemedi. Kadının bunlar fark edilene kadar lüks araçlar aldığı ve lüks harcamalar yaptığı ortaya çıktı. İlgili kullanıcı Ekim 2022 tarihinde ise hırsızlık suçlaması ile tutuklandı ve daha sonra kefaletle salındı.

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