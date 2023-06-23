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Kripto para sektörü özellikle Binance ve Coinbase kripto para borsalarına açılan davalar sonrasında korku dolu bir döneme girdi. Binance ve Coinbase davaları devam ederken birçok başka kripto para borsasına yönelik de SEC‘nin yeni hedefi olabileceklerine dair iddialar atıldı. Bunlardan birisi de Crypto.com olmuştu. Borsa, şimdi ise yeni bir adım atarak güven tazelemiş gibi gözüküyor.

Crypto.com’dan Yeni Lisans

Crypto.com karşıtı iddiaların en temel sebebi, ABD’deki kurumsal yatırımcılar için borsanın işlemleri kısa süre ön askıya alması ve bunun gibi diğer gelişmelerdi. Özellikle Binance US’e karşı açılan davada belirtilen birçok faktör, Crypto.com için de geçerli olabilecek tehlikeler ortaya koydu. Ancak borsa şimdi Avrupa odaklı yeni bir adım atmayı başardı.

Popüler kripto para borsası, aktarılan yeni gelişmeye göre İspanya içerisinde kripto para hizmetleri sunabilmek için gerekli olan lisansı almayı başardı. Son dönemde ülkelerin kripto para lisansları ile ilgili yaşadığı sıkıntılar ciddi sayıda arttı ve önde gelen birçok borsa, farklı ülkelerdeki hizmetlerini durdurdu. Binance de bundan etkilenerek kısa süre önce Hollanda ve Fransa’dan darbe yemişti.

Belirsizlik, Kripto Para Sektörü İçin İyi Olabilir

Crypto.com da aslında farklı bir ülkeden aldığı lisans ile, Avrupa’daki merkezini buraya doğru kaydırabilir. Kripto para sektöründeki regülasyonlarla ilgili belirsizlik kesinlikle borsaları, kripto paraları ve yatırımcıları etkiliyor. Yaşanan bu kriz ilk başta kötü gibi gözükse de aslında durum yakında her şeyin ortaya en net haliyle çıkmasını sağlayabilir. ABD, uyguladığı sert adımlarn sonucu olarak ciddi bir kayıp yaşarken Avrupa ve Asya, kripto para sektöründeki etkisini artırıyor. Bu belirsizlik sonrası oluşacak net tablo ve alınacak kalıcı lisanslar, kripto para sektörü için uzun yıllar sorun olmadan sürdürülecek bir endüstrinin işaretleri olabilir.

Crypto.com ekibinin aldığı bu yeni lisans da yukarıda söz edilen sebepten ötürü bir hayli önemli. Grafiğe bakıldığında da 30 gündür sert düşüş yaşayan CRO’nun yeniden tepki verdiği görülüyor. CRO fiyatının ise net bir regülasyon durumu oluşana kadar eski günlerine dönmesi zor olabilir.