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Türk Başkan Duyurdu! Kendi Kripto Parasını Çıkaran Bankacılık Devinden Dolar Sonrası Euro Hamlesi!

Özet

  • Geleneksel finans devlerinin kripto sektörüne olan ilgi artmaya devam ederken JP Morgan, JPM Coin ödeme sistemini genişletti.
  • JP Morgan, JPM Coin adlı Blockchain tabanlı ödeme sisteminin Euro işlemlerini desteklemeye başladığını duyurdu.
  • JPM Coin, dünya çapında para transferlerinde son derece hızlı işlem gerçekleştirilmesini sağlıyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
14:42
23 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg’in haberine göre bankacılık devi JP Morgan, Blockchain tabanlı ödeme sistemi JPM Coin’i kurumsal müşteriler için Euro cinsinden işlemlerin gerçekleştirilebileceği şekilde genişlettiği açıklandı.

JP Morgan’ın JPM Coin’i Artık Euro İşlemlerini Destekliyor

JP Morgan’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu Coin Sistemleri Başkanı Başak Toprak, Bloomberg News’e yaptığı açıklamada JPM Coin’in 21 Haziran’da Euro işlemleriyle kullanıma açıldığını söyledi. Toprak’a göre platformdaki ilk Euro ödemesini Alman teknoloji devi Siemens gerçekleştirdi.

JPM Coin ödeme sistemi ilk olarak 2019 yılında ABD doları transferleri için başlatılmıştı. Ödeme sisteminin Euro işlemlerini gerçekleştirecek şekilde genişletilmesi, JPM Coin’in bugüne kadar 300 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirmesiyle birlikte geldi. Bu rakam önemli olsa da, JP Morgan’ın günlük yaklaşık 10 trilyon dolar işlem yapan genel ödeme işinin hala küçük bir parçası.

Gözetimli bir Blockchain tabanlı ödeme sistemi olan JPM Coin, JPMorgan’ın çok uluslu büyük şirketler gibi toptan müşterilerinin dünya çapındaki JP Morgan hesapları arasında para transferi yapmalarına ve geleneksel ödeme yöntemleri yerine Blockchain teknolojisini kullanarak diğer banka müşterilerine ödeme yapmalarına imkan tanıyor. JPM Coin standart bankacılık işlem saatlerinin ötesinde çalışırken, işlemlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirişmesini sağlıyor. Böylece müşterilerin ödemeleri vadelerinden hemen önce yapmalarına yardımcı oluyor.

Toprak, Bloomberg’e verdiği demeçte, “Doğru zamanda ödeme yapmanın maliyet avantajları var. Böylece mevduatlarından daha fazla faiz geliri elde edebilecekleri anlamına gelebilir.” dedi.

Finans Devleri Kripto Sektörüne Koşuyor

Geleneksel finans devlerinin kripto sektörüne olan ilgisi her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz hafta, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) için SEC’e başvuru yaptı. Bu haftanın başında büyük finans oyuncuları Citadel Securities, Fidelity Investments ve Charles Schwab tarafından desteklenen bir kripto para borsası olan EDX Markets, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ve Bitcoin Cash (BCH) olmak üzere dört kripto parada işlem yapma imkanıyla faaliyete geçti.

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