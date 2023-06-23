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Bitcoin‘in (BTC) 2022’de dibe vuracağı öngörüsünün gerçekleşmesiyle ününe ün katan kripto para analisti DonAlt, en büyük kripto paranın 32 bin doların üzerinde çıkmasını beklediğini açıkladı.

Analiste Göre Bitcoin “Kararsızlık Bölgesi”ni Delip Geçecek

Anonim kripto para analisti DonAlt, TechnicalRoundup YouTube kanalında yayımladığı son analiz videosunda Bitcoin‘in “kararsızlık bölgesi” olarak adlandırdığı bölgeden çıkarak 32 bin doların üzerine çıkabileceğini söyledi.

DonAlt, analizi sırasında “Haftalık zaman diliminde direnç seviyesindeyiz, ancak bu direnci geçmişte milyonlarca kez test ettik. Artık tam olarak bu kırılma seviyesinin (32 bin doların altında) arasında işlem görüyoruz ve ben burayı aylar ve aylar önce ‘kararsızlık bölgesi’ olarak adlandırdım ve uzunca bir süre bu seviyenin geçilemez olduğunu söyledim. Ancak şimdi bir yükseliş katalizörümüz olduğu için burayı kırıp geçeceğimizi düşünüyorum. Ardından 32 bin doların üzerinde epeyce eğlenebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Fiyat verilerine göre Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,53 düşüşle 30 bin doların hemen üzerinde, 30 bin 59 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’deki Rallinin Bir Süre Daha Durmasını Beklemiyor

Analiste göre ralliyi tetikleyen katalizör, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock‘ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) için başvuruda bulunması oldu: