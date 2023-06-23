Bitcoin‘in (BTC) 2022’de dibe vuracağı öngörüsünün gerçekleşmesiyle ününe ün katan kripto para analisti DonAlt, en büyük kripto paranın 32 bin doların üzerinde çıkmasını beklediğini açıkladı.
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Anonim kripto para analisti DonAlt, TechnicalRoundup YouTube kanalında yayımladığı son analiz videosunda Bitcoin‘in “kararsızlık bölgesi” olarak adlandırdığı bölgeden çıkarak 32 bin doların üzerine çıkabileceğini söyledi.
DonAlt, analizi sırasında “Haftalık zaman diliminde direnç seviyesindeyiz, ancak bu direnci geçmişte milyonlarca kez test ettik. Artık tam olarak bu kırılma seviyesinin (32 bin doların altında) arasında işlem görüyoruz ve ben burayı aylar ve aylar önce ‘kararsızlık bölgesi’ olarak adlandırdım ve uzunca bir süre bu seviyenin geçilemez olduğunu söyledim. Ancak şimdi bir yükseliş katalizörümüz olduğu için burayı kırıp geçeceğimizi düşünüyorum. Ardından 32 bin doların üzerinde epeyce eğlenebiliriz.” ifadelerini kullandı.
Fiyat verilerine göre Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,53 düşüşle 30 bin doların hemen üzerinde, 30 bin 59 dolardan işlem görüyor.
Analiste göre ralliyi tetikleyen katalizör, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock‘ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) için başvuruda bulunması oldu:
BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’si haberini almasaydık, bence bu iş olmazdı. Önce alt taraftaki desteğe (22 bin dolar civarında) gidecek ve sonra yukarı fırlayacaktı ama haberi aldık ve yükselişe geçtik. İşin iyi tarafı, ne zaman böyle bir durum yaşansa oldukça zeki bir grup insan düşüş trendi beklemeye devam ederken, dışarıda kalır ya da hatta açığa satış (short) yapar. Ardından tamamen gafil avlanırlar ki yine gafil avlandılar. Bu, yeniden alım yapmaları gerektiği anlamına geliyor.
Açığa satış yapanlar ya açığa satış yaptıkları pozisyonlarını kapatmak için yeniden alım yapmak zorunda ya da gerçekten piyasanın dışına itilecekler. Yani pozisyonlarını kapatmak ya da pozisyon almak için çabalayan bir grup insan bunu takip edecek. Benim bu olayla ilgili görüşüm bu şekilde.
Bu ralli için mükemmel bir reçetedir çünkü her fiyat onlar için iyi bir fiyat olacaktır. Ve şu anda yaşadığımız şey de bu. Bu rallinin duracağını sanmıyorum. Bence bu yükselişin duracağı an, yukarı yönde büyük bir mumla olacak. İnsanların tamamen FOMO‘ya kapıldığı bu şey, piyasa çok fazla düşüş trendindende gelebilecek en iyi temel haber.