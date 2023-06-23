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Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği kripto para analisti ve trader’ı Credible Crypto, Bitcoin (BTC) liderliğindeki rallinin ortasında altcoinler konusunda uyarıda bulundu. Analist, altcoinler’in beklendiği gibi performans göstermeyeceğinin altını çizerek şu anda odaklanılması gerekenin BTC olduğunu söyledi.

Analiste Göre Altcoinler’in Vakti Henüz Gelmedi

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Credible Crypto, altcoinler’in kısa vadede yükseleceğini, ancak en büyük kripto paranın gerçek bir ralli başlattığında BTC’den büyük ölçüde daha düşük performans göstereceklerinin altını çizerek “Şu anda BTC’yi yakalayacaklarını düşünerek altcoinler’e atlamanın cazip olduğunu biliyorum. Kısa vadede, muhtemelen bazı güzel sıçramalar görülecek ancak bence bunlar yalnızca kısa vadeli işlemler olmalı. Yaklaşık altı yıldır bu sektördeyim ve bunu defalarca gördüm. Bitcoin ne zaman gerçek ralliye başlasa altcoinler BTC işlem çiftinde çoğu kişinin hayal edebileceğinden ‘daha fazla kan kaybederler.‘” dedi.

Credible Crypto’ya göre, altcoinler’in Bitcoin’e kıyasla sınırlı gösterecekleri performansları genellikle en büyük kripto paranın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığında sona eriyor ve o zaman altcoinler gerçek fiyat hareketlerini yapmaya başlıyorlar:

Altcoinler, ABD doları karşısında iyi görünüyor, bazıları kesinlikle hazır görünüyor ancak BTC hala çoğundan daha iyi performans gösteriyor. Bu durum bir noktada değişecek. Genellikle tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın (ya da hemen sonrasında) yeni paranın geride kalanlara akın etmesiyle bu durum değişir. O zamana kadar dikkatler ve likidite hızla değer kazanan Bitcoin üzerinde yoğunlaşacak ve sizin de şimdilik odaklanmanız gereken yer tam olarak burası.

Bitcoin’de İlk Hedef 32 Bin Dolar ve Üzeri

BTC‘nin ileriye dönük fiyat hareketi konusunda da yorum yapan Credible Crypto, en büyük kripto paranın 32 bin doların üzerine çıkmasını beklediğini ifade ederek şunları söyledi: