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Bitcoin fiyatı 30.000 dolar seviyesini korumak için mücadele veriyor ve altcoinler kazançlarının bir kısmını iade etti. Şimdi yatırımcılar haftalık kapanışa odaklanmışken günün en kritik verileri açıklandı. Peki bu veriler ne anlama geliyordu? Fed’in faiz kararını etkileyebilir mi?

ABD PMI Verileri

Yaklaşık 1 dakika önce Üretim ve Hizmet PMI verileri açıklandı. Bu veriler ABD ekonomisinin güncel durumunu yansıtan satın alma yöneticileri endeksidir. Arz, stok, ürünlerin temini ve talep gibi başlıklarda ekonominin durumunu ölçer. Eğer PMI verileri üst üste 50’nin yukarısında gelirse bu ekonomideki büyümeye işaret eder. Fed daha yavaş büyüme ve artan işsizlik oranı hedeflediği için rakamların beklenti üstünde gelmesi kripto paraları olumsuz etkileyecekti. Şu aşamada ABD ekonomisinin güçlü olduğunu gösteren veriler daha fazla sıkılaşma (faiz artışı) ihtimalini masaya getirdiği için (doları güçlendireceği, likiditeyi daha da kurutacağından dolayı) Bitcoin’i aşağı çekebilir.

Hizmet PMI (Açıklanan: 54,1 Beklenti: 54 Önceki: 54,9)

Üretim PMI (Açıklanan: 46,3 Beklenti: 48,5 Önceki: 48,4)

Verilerin açıklanmasının ardından BTC fiyatı 30.070 dolara kadar gevşedi. Hizmet PMI beklentisi hali hazırda yüksekken verinin beklenti üstü (az da olsa) gelmesi iyi değil. Öte yandan üretim cephesinde zayıflama devam ediyor. Eğer 3-4 ay boyunca Üretim PMI 46 ve altında gelirse bu durum buradaki ekonomik daralmaya işaret edecek.

Kripto paraların sorunu şu ki aşırı düşük gelen veriler resesyon ihtimali nedeniyle satış getirirken aşırı yüksek veriler daha fazla faiz artışının getirdiği baskıyla düşüşe neden oluyor.

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin fiyatı verilerin açıklanmasının üstünden 5 dakika geçtikten sonra 30.000 doların da altına düştü. Saat 16:50 itibariyle BTC fiyatı 29.960 dolarda bulunuyor. Bu ani düşüş aldatıcı olabilir çünkü yükselişin motivasyonu olan ETF başvurularıyla ilgili henüz bir olumsuzluk yok. Ancak kral kripto para biriminin yükseliş ivmesini zayıflatması altcoinlerdeki toparlanmanın önünü kesmeye başladı.

Birçok altcoin BTC yükselişi devam etmediği için direnç bölgelerinden ret yemeye başladı. Bu durum tetiklenen kar satışlarıyla daha derin dipler doğurabilir.