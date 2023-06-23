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Yükseliş Başlıyor Mu? Spot Bitcoin ETF’leri Kripto Paraları Nasıl Etkileyecek?

17:10
23 Haziran 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para birimleri ve Bitcoin‘in yükseliş yaşadığı bu haftada arka arkaya pozitif gelişmeler yaşandı. Özellike BlackRock ile başlayan Spot Bitcoin ETF rüzgarı lider kripto para biriminin 30.000 dolar üzerine çıkmasını sağladı. Bununla birlikte, kurumsal ilginin artması da kripto para birimleri üzerinde yükseliş yönlü bir etki gösterdi.

Peki bu başvurular kripto para birimlerini nasıl etkiledi, nasıl etkileyecek?, Kurumsal yatırımın artması ne anlama geliyor?, Artan dolar fiyatı kripto para birimleri ile nasıl ilişkilendirilebilir? tüm bu soruların yanıtlarını sizin için videomuzda verdik. İyi seyirler…

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