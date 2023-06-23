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Kennedy Bitcoin Müjdesini Verdi! Kripto Paralar 2024’e Neden Damga Vuracak!

Özet

  • Robert F. Kennedy Jr kral kripto para birimine kucak açacağını açıkladı.
  • Kripto dostu SEC başkanı atayıp atamayacağıyla ilgili soruya ise net bir cevap vermedi.
  • ABD seçimleri yaklaştıkça kripto sıcak bir konu olmaya devam edecek.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
17:30
23 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları 2024 yılına hazırlanıyor ve önümüzdeki yıl yaşanacak birçok büyük gelişme bulunuyor. Bunlardan en büyüğü Bitcoin halving ve Spot Bitcoin ETF onayının de önümüzdeki yıl içinde gelmesi bekleniyor. Ancak en az onlar kadar kritik bir konu daha var. O da ABD seçimleri.

Kennedy Bitcoin Müjdesi

ABD Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr Bitcoin‘i ve işlem özgürlüğünü destekleyen politikalar getireceğini açıkladı. New York Post ile yaptığı röportajda Demokratların başkan aday ayı birçok konuda soruları cevaplandırdı. Potansiyel başkan adayına hükümetin son kripto politikaları soruldu. SEC’e kripto paralara karşı daha ılımlı bir yaklaşım benimseyen birini atayıp atamayacağını da sordu.

“Bitcoin’i ve işlem yapma özgürlüğünü destekleyen ve bireylerin kendi bitcoin cüzdanlarını, düğümlerini ve şifrelerini yönetmelerine izin veren politikalarımız olduğundan emin olacağım. Sadece kara para aklamayı önlemek için gerekli olan en dar kontrollere izin vereceğim. Merkez bankası dijital para birimlerine karşıyım çünkü bunlar kontrol ve baskı araçlarıdır ve kötüye kullanılacakları kesindir.”

İlk Bitcoin dostu açıklamasını Miami konferansında yapmıştı.

Robert F. Kennedy Jr eğer ABD başkanı olursa kripto para şirketleri ülkede rahat nefes alabilir.

2024 ve Kripto Paralar

Kennedy son röportajında yüzlerce soru cevaplandırmadı. Hepsi önemli sorulardır ve ABD’nin sorunlarına odaklanıyordu. Burada Bitcoin’den de bahsedilmesi önemli bir detay. Ülkenin en büyük sorunları arasında favori adaylardan birine kripto paralarla ilgili politikası soruluyor ve o buna olumu yanıt veriyor.

Önümüzdeki yıl ABD seçimlerine kripto paralar damga vuracak ve siyasiler kripto karşıtlığının onlara daha fazla oy getirmeyeceğini anlayacak. Coinbase CEO’su Brian dahil birçok üst düzey isim böyle düşünüyor. Hatta BlackRock’ın ETF başvurusunu bile bu minvalde ele almalıyız. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi yaptığı ETF başvurusunda 2024 seçimlerini hesaba katmamış olabilir mi? Bugüne kadar 576 başvuruda sadece 1 ret aldıklarını düşünürsek işlerini mükemmel yaptıklarını söyleyebiliriz.

Önümüzdeki yıl en az halving kadar ABD başkan adaylarının kriptoyla ilgili söylemleri de gündeme damga vuracak. En azından bugünden geleceğe baktığımızda durum bu.

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