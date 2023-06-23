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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.100 dolardan alıcı buluyor. Yükseliş durmasa da önemli ölçüde yavaşladı. ETF başvurularının getirdiği heyecan ve son 15 günde yaşananlar kesinlikle heyecan vericiydi. Kripto tarihinin en önemli olaylarını Haziran ayı içinde yaşadık. Peki sırada ne var?

İçerik Rehberi 1 Kripto Paralar Düşecek Mi?

Kripto Paralar Düşecek Mi?

Dünyanın en büyük varlık yöneticisinin Bitcoin’e girmesi ufak bir adım değil. Artık Bitcoin’in 10 trilyon dolarlık bir destekçisi var. Üstelik ondan destek alan 10’a yakın devasa şirkette bu alana giriş yaptı. Bu hamleler en büyük iki borsaya açılan davalara rağmen Haziran ayını yeşile boyadı. Bitcoin fiyatı 30.800 dolara kadar ulaştı.

Hafta sonu yaklaştıkça Bitcoin’in gelecek performansı daha da merak konusu oluyor. Özellikle hacimler hafta sonlarında çakıldığı için sürpriz büyük fiyat hareketleri görebiliyoruz. Hemen 10 Haziran Cumartesi sabahını hatırlayalım. Ayılar devasa bir saldırı başlattı. Birçok altcoin 3 yıllık dip seviyesine kadar geriledi.

Peki kripto para alanında uzman isimler neler bekliyor? Piyasalara dair tahminleri ne yönde?

Daan Crypto Trades

Popüler trader Daan Crypto Trades, bu alanın son yükselişinin ardından BTC‘yi açığa satanlar için (short) için popüler bir geçersiz kılma noktasını temsil ettiğini öne sürdü.

“Bu konsolidasyon sırasında giren shortların çoğu muhtemelen duraklarını 30.800 doların üzerinde oturtacak. Bu, mükemmel bir likidite yakalamayı sağlıyor.”

Maartunn

On-chain analiz platformu CryptoQuant’a katkıda bulunan Maartunn’a göre bu short pozisyonlar yine de kazanç elde edebilir. Sabit fiyat performansına karşı borsalardaki açık ilginin arttığına dikkat çeken Maartunn, bu açık ilgiye son zamanlarda BTC/USD’de ani bir düşüşün eşlik ettiğini belirtti.

Crypto Chase

Diğer popüler analist Crypto Chase ise 31.000 dolara yakın bir devam konusunda “güçlü bir onay” almadığını kabul etti. Analiste göre Bitcoin fiyatı bu bölgenin üstüne tırmanacak.

Elizy

Kripto trader Elizy için, konsolidasyon devam ederken önceki güne göre ruh halinde fark edilebilir bir değişiklik olmadı. Twitter’daki takipçilerine “short’a girmeye niyetim yok” derken, BTC fiyat hareketi dar bir aralıkta hareket ederken girişlere de fazla ilgi olmadığını söyledi.

Jarvis Labs

Kripto analiz firması Jarvis Labs’ın son piyasa güncellemesi, düşük zaman dilimi fiyat hareketinin belirsiz doğasının altını çizdi. Kurucu Ben Lilly, çeşitli veri setlerini inceledikten sonra “Burada biraz kararsızım” diyerek belirsizliği vurguladı.

“Opsiyonların sona ermesinden önce 24 bin doları silmeye başlıyorum ve bunun yerine 32 bin dolar aralığına doğru bir yükselişe meylediyorum.”

Lilly, 23 Haziran’da sona erecek olan ve 700 milyon doların üzerinde değere sahip opsiyonlara atıfta bulundu. Güçlü birikim sayesinde, rallinin “çok kısa sürede söneceğine dair bahse girmek hata olur” diyerek görüşünü açıkladı.