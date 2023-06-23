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Santiment’e göre, Ethereum (ETH) ücretleri Mart ayında görülen düşük seviyelere geri döndü. O dönemde ETH 1.700 doların biraz üzerinde işlem gördü. Ancak birkaç hafta sonra altcoin 2.100 dolara yükseldi. Merkezi Olmayan Finans’ın (DeFi) temel nokta olarak görülen Ethereum ücretleri ağ trafiğine göre belirleniyor. Dolayısıyla, işlemlere yüksek talep olduğunda ve ağda doğrulayıcı doğrulama ihtiyacı arttığında ücretler yükselir.

Ancak blok zincirinde daha az tıkanıklık olduğunda daha düşük ücretler ortaya çıkıyor. Bu ücretler Ethereum kullanıcıları için bir tartışma konusu olsa da, aslında ETH’nin yeni bir zirveye ulaşma potansiyelinin kilidini açmanın anahtarını elinde tutabilir.

Ethereum Geleceği Ne Durumda

Zincir üstü veri platformunun da belirttiği üzere, borsalardaki ETH arzı artmaya devam etmişti. Bağlam açısından, borsalardaki arz, merkezi borsalar tarafından sağlanan cüzdanlarda depolanan dolaşımdaki arz yüzdesinin bir göstergesi olarak tanımlanabilir.

Tipik olarak, metrikteki bir artışın düşüş yönünde etkileri olabilir. Ancak metrikteki bir düşüş, ETH uzun vadeli fiyatı üzerinde baskı yaratırken yükseliş inancını gösterir.

Fiyat hareketine göre, Know Sure Thing (KST) göstergesi negatif bölgede düşüş gösterdi. Genellikle, KST’nin pozitif okunması yukarı yönlü momentumun azaldığına işaret eder. Dolayısıyla, azalan KST, ETH’nin 1.900 dolardan düşüşünün kısa ömürlü olabileceğini ve 2.000 doların sadece birazcık uzakta olabileceğini gösteriyor.

Üstel Hareketli Ortalama (EMA) açısından, ETH/USD günlük grafiği trendin şu anda düşüş eğiliminde olduğunu gösterdi. Bunun nedeni 20 EMA’nın (mavi) 50 EMA’nın (sarı) altında olmasıydı. Ancak, talebin artması koşuluyla 50 EMA, 20 EMA’yı geçme eğilimindeydi. Bu gerçekleşirse, KST tarafından önerildiği gibi ETH yükselişe geçebilir.

Etereum Yorum

Ayrıca, zincir üzerindeki veriler ETH’nin Açık Faizinin (OI) 19 Haziran’dan bu yana yükselişini sürdürdüğünü gösterdi. OI, opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerinin belirli bir kripto para birimine olan bağlılığının temel bir göstergesi olarak işlev görüyor.

ETH’nin Açık Faizi arttığına göre, kısa ve uzun pozisyonlara ayrılmış yüksek likidite var demektir. Bu da altcoin için bir yükseliş sinyali olarak değerlendirilebilir. Ancak, yatırımcıların OI’nin çok yükseldiği dönemlere dikkat etmeleri gerekebilir. Böyle bir durumda, varlık daha geniş piyasa eğilimine bağlı olarak düşüşe geçebilir.

Ek olarak, başlangıçta yükselen 24 saatlik aktif adresler azaldı. Basın zamanında, metrik 391.000’e düşmüştü. Bu da Ethereum blok zincirine yapılan benzersiz ziyaretlerin azaldığını gösteriyor. Tarihsel olarak, aktif adresler ile ETH fiyatı arasında sabit bir korelasyon olmamıştır. Dolayısıyla, metrikteki düşüşün fiyat hareketi üzerinde ihmal edilebilir etkileri olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.