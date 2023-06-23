Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Bir Gecede Binlerce İnsanı Milyoner Edip Düşüşe Geçen Altcoin’de Büyük Gelişme! Yatırımcılar Geri Dönüyor!

Bir Gecede Binlerce İnsanı Milyoner Edip Düşüşe Geçen Altcoin’de Büyük Gelişme! Yatırımcılar Geri Dönüyor!

Özet

  • Pepe (PEPE) coin'in yatırımcı sayısı dikkat çekici bir şekilde arttı.
  • Büyük balinalar hala PEPE'ye olumlu bakıyor ve yüksek hacimde işlem yapıyorlar.
  • Ağ büyümesi arttı, likidite ve benimseme potansiyelini artırabilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
20:40
23 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Pepe’nin (PEPE) son birkaç gündeki dikkat çekici yükselişi, daha önce az olan sahip sayısında önemli bir değişikliğe yol açtı. Resmi Twitter sayfasına göre, kurbağa temalı memecoin ile işlem yapan toplam yatırımcı sayısı 22 Haziran’da 125.000’i geçti.

Bu mümkün oldu çünkü genel piyasa duyarlılığı yukarı yönde ilerledi. Sonuç olarak, yatırımcılar token’a akın etti. Bu da fiyatını yükseltti ve bir ilgi dalgasını ateşledi.

Pepe Coin Yükselecek Mi

Bu son üstel büyümeden önce, PEPE sahiplerinin toplam sayısı 13 Mayıs’tan bu yana aynı noktada seyrediyordu. Bu durum, token’ın kripto topluluğunun dikkatini çektiği ve fiyatının iki haftadan kısa bir süre içinde aniden yükseldiği dönemin aksine gerçekleşti.

Ancak, büyük yatırımcıların katkısı olmasaydı bu başarıya ulaşmak pek de mümkün olmayabilirdi. Santiment’e göre balinalar, piyasanın yükselen ivmesinde görülen düşüşe rağmen PEPE’yi hala yüksek görüyor.

Zincir üstü analitik platform, balinaların bir dizi 100.000 dolarlık işlemde yer aldığını ortaya koydu. Buna paralel olarak, bu durum PEPE’nin hacminde bir artışa yol açtı. Ayrıca, işlemlerin çoğu borsalarda gerçekleşmedi. Yazım saatine göre, PEPE’nin borsalardaki arzı 156,28 trilyondu. Ancak borsalar dışındaki arzı 264,43 trilyondu.

Tipik olarak, artan balina işlemlerinin yanı sıra böyle bir durum, balinaların çoğunlukla merkezi olmayan borsalarda işlem yaptığını veya token’ı kendi gözetiminde tuttuğunu göstermekte. Bu nedenle, büyük bir satış sanıldığı kadar yakın olmayabilir. Ayrıca, PEPE’nin fiyatı, uzun vadeli fiyat hareketine güven anlamına gelirken önemli ölçüde düşmeye karşı sert bir tavır da sergileyebilir.

PEPE Coin Yorum

Ağ büyümesiyle ilgili olarak Santiment, metriğin 22 Haziran’a kadar kayda değer bir artış kaydettiğini gösterdi. Genel olarak, ağ büyümesindeki bir artış, daha fazla yeni benimseyen anlamına gelir ve bu da bir varlık için daha yüksek likiditeye yol açar. Ancak, basın zamanı verileri büyümenin yavaşladığını ortaya koydu.

Dolayısıyla, PEPE’nin 20 Haziran’dan bu yana görülenden daha az hacimle başa çıkması gerekebilir. Bu arada, Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değere Oranı (MVRV) Zscore şimdiden pozitif bölgeye geçti.

Düşük ya da aşırı değerli bir durumu tespit etmek için kullanılan bir metrik olarak, 6,9’un üzerindeki bir değer bir varlığın aşırı değerli olduğu anlamına gelir. MVRV Zscore 0,1’in altında olduğunda ise varlığın değerinin düşük olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, PEPE’nin fiyatı 0,000002 dolar iken, metrik 0,38 ile adil bir değerde olduğu düşünülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
İlgili Yazılar
Yüzde 93! PEPE, DOGE, SHIB ve FLOKI Neler Oluyor?
Yüzde 93! PEPE, DOGE, SHIB ve FLOKI Neler Oluyor?
Shiba Inu (SHIB) Ekibinden Büyük Adım: Yüzde 7000 Arttı – SHIB Fiyatı Nasıl Etkilenir?
Shiba Inu (SHIB) Ekibinden Büyük Adım: Yüzde 7000 Arttı – SHIB Fiyatı Nasıl Etkilenir?
Batık Şirket Başlıyor! Herkesin Gözdesi İki Altcoin’e Dikkat! Milyarlarca Token Büyük Hazırlığa Dahil Oldu!
Batık Şirket Başlıyor! Herkesin Gözdesi İki Altcoin’e Dikkat! Milyarlarca Token Büyük Hazırlığa Dahil Oldu!
Shiba Inu (SHIB) Fiyatı İçin Yeni Hedef Belli: SHIB Coin, Bu Seviyeyi Aşabilecek mi?
Shiba Inu (SHIB) Fiyatı İçin Yeni Hedef Belli: SHIB Coin, Bu Seviyeyi Aşabilecek mi?
Ne Olacak Bu Shiba Inu’nun (SHIB) Hali? Bitcoin’in Tek Bir Hareketi Shiba Yatırımcısını Mutlu Edecek!
Ne Olacak Bu Shiba Inu’nun (SHIB) Hali? Bitcoin’in Tek Bir Hareketi Shiba Yatırımcısını Mutlu Edecek!
Bu Meme Coinler, PEPE’den Çok Konuşuluyor: Sıradaki DOGE Belli mi?
Bu Meme Coinler, PEPE’den Çok Konuşuluyor: Sıradaki DOGE Belli mi?
350 Gün Sonra Shiba Coin Pes Dedi! Shiba Inu (SHIB) Kaç Dolara Düşecek?
350 Gün Sonra Shiba Coin Pes Dedi! Shiba Inu (SHIB) Kaç Dolara Düşecek?
Yatırımcıları Heyecanlandıran Gelişme! Shiba Inu Zirveye Yükseldi! İşte Son Durum!
Yatırımcıları Heyecanlandıran Gelişme! Shiba Inu Zirveye Yükseldi! İşte Son Durum!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023