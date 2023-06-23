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Pepe’nin (PEPE) son birkaç gündeki dikkat çekici yükselişi, daha önce az olan sahip sayısında önemli bir değişikliğe yol açtı. Resmi Twitter sayfasına göre, kurbağa temalı memecoin ile işlem yapan toplam yatırımcı sayısı 22 Haziran’da 125.000’i geçti.

Bu mümkün oldu çünkü genel piyasa duyarlılığı yukarı yönde ilerledi. Sonuç olarak, yatırımcılar token’a akın etti. Bu da fiyatını yükseltti ve bir ilgi dalgasını ateşledi.

Pepe Coin Yükselecek Mi

Bu son üstel büyümeden önce, PEPE sahiplerinin toplam sayısı 13 Mayıs’tan bu yana aynı noktada seyrediyordu. Bu durum, token’ın kripto topluluğunun dikkatini çektiği ve fiyatının iki haftadan kısa bir süre içinde aniden yükseldiği dönemin aksine gerçekleşti.

Ancak, büyük yatırımcıların katkısı olmasaydı bu başarıya ulaşmak pek de mümkün olmayabilirdi. Santiment’e göre balinalar, piyasanın yükselen ivmesinde görülen düşüşe rağmen PEPE’yi hala yüksek görüyor.

Zincir üstü analitik platform, balinaların bir dizi 100.000 dolarlık işlemde yer aldığını ortaya koydu. Buna paralel olarak, bu durum PEPE’nin hacminde bir artışa yol açtı. Ayrıca, işlemlerin çoğu borsalarda gerçekleşmedi. Yazım saatine göre, PEPE’nin borsalardaki arzı 156,28 trilyondu. Ancak borsalar dışındaki arzı 264,43 trilyondu.

Tipik olarak, artan balina işlemlerinin yanı sıra böyle bir durum, balinaların çoğunlukla merkezi olmayan borsalarda işlem yaptığını veya token’ı kendi gözetiminde tuttuğunu göstermekte. Bu nedenle, büyük bir satış sanıldığı kadar yakın olmayabilir. Ayrıca, PEPE’nin fiyatı, uzun vadeli fiyat hareketine güven anlamına gelirken önemli ölçüde düşmeye karşı sert bir tavır da sergileyebilir.

PEPE Coin Yorum

Ağ büyümesiyle ilgili olarak Santiment, metriğin 22 Haziran’a kadar kayda değer bir artış kaydettiğini gösterdi. Genel olarak, ağ büyümesindeki bir artış, daha fazla yeni benimseyen anlamına gelir ve bu da bir varlık için daha yüksek likiditeye yol açar. Ancak, basın zamanı verileri büyümenin yavaşladığını ortaya koydu.

Dolayısıyla, PEPE’nin 20 Haziran’dan bu yana görülenden daha az hacimle başa çıkması gerekebilir. Bu arada, Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değere Oranı (MVRV) Zscore şimdiden pozitif bölgeye geçti.

Düşük ya da aşırı değerli bir durumu tespit etmek için kullanılan bir metrik olarak, 6,9’un üzerindeki bir değer bir varlığın aşırı değerli olduğu anlamına gelir. MVRV Zscore 0,1’in altında olduğunda ise varlığın değerinin düşük olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, PEPE’nin fiyatı 0,000002 dolar iken, metrik 0,38 ile adil bir değerde olduğu düşünülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.