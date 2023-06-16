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Pepe’nin (PEPE) çift haneli kazanç çılgınlığı birkaç hafta önce sona erdi. Piyasadaki düşüş eğilimi de meme coin’in fiyatının yükselmesini engelledi. Bununla birlikte, ilginç bir şekilde, yazım zamanında, meme coin CoinMarketCap’te 1 numarada trend oldu.

Yalnızca son 24 saat içinde, fiyatı %10 artan meme coin’in grafiği yeşile döndü. Ancak Lookonchain’in tweet’inde de belirtildiği üzere bu trend yakında değişebilir.

PEPE Coin Yorum

Lookonchain’in 15 Haziran tarihli tweet’i, içerideki olası bir tüccarın 972,84 milyar PEPE’nin tamamını 0,0000008718 dolar satış fiyatıyla 848.000 dolar değerinde 514 Ethereum (ETH) karşılığında sattığını ortaya koydu. Aynı trader, meme coin’in ticarete açılmasından birkaç dakika sonra 58 $ ile 2 trilyondan fazla PEPE satın almıştı.

Satışlar düşüş eğilimli görünse de, kısa vadede bir fiyat düşüşü olası olmayabilir. PEPE’nin 4 saatlik grafiğine bakıldığında, epeyce yükseliş ölçütü ortaya çıktı. Örneğin, meme coin’in Göreceli Güç Endeksi (RSI), Chaikin Para Akışı (CMF) gibi bir yükseliş kaydetti.

Ek olarak, MACD yükseliş eğilimi gösterdi. Bununla birlikte, Üstel Hareketli Ortalama (REMA) Şeridi düşüş eğilimindeydi ve bu da endişe kaynağı olabilir.

Pepe Coin Geleceği

PEPE’nin arz dağılımı da, kripto paranın alım baskısı altında olduğunu öne sürdüğü için yükselişe geçti. Santiment’in grafiğine göre, en iyi adresler tarafından tutulan meme coin arzı, geçen hafta boyunca bir artış kaydetti ve bu da en iyi oyuncuların gerçekten token satın aldığını gösteriyor.

Buna ek olarak, PEPE’nin borsalardaki arzı azalırken, borsalar dışındaki arzı artmıştı. Bu boğa sinyali, fiyat artış trendinin devam etme olasılığının kanıtı olabilir.

PEPE’nin arz dağılımı yükselişte görünse de, günlük aktif adres sayısı geçen hafta azaldı. Sadece bu da değil, ağ büyümesi de düştü. Metrikteki düşüş, taklidi aktarmak için daha az yeni adres oluşturulduğunu gösteriyor. Ağırlıklı hissiyattaki düşüşten de anlaşılacağı üzere, meme coin etrafındaki olumsuz hissiyat piyasada baskındı ve bu da endişe verici görünüyordu.