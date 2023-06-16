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SEC’in gazabından kurtulma ihtimali yüksek ve az sayıda altcoinle birlikte emtia sınıflandırmasına girebilir. Bu yüzden Bitcoin’in öncülük ettiği olası yükselişte bunun da özellikle halving bahanesiyle ciddi FOMO dalgalanması doğurması muhtemel. Ayılara kadar madenciler savaş bayrağını açtı. Peki bundan sonra ne olacak?

Litecoin (LTC)

Litecoin (LTC) fiyatı, Fed Faiz duyurusunun neden olduğu son piyasa sarsıntısından geri dönerken Perşembe günü %4 değer kazandı. LTC Ağırlıklı Duyarlılık şu anda dengede. Litecoin halvingi için yaklaşık 2 ay kaldı ve Litecoin ağındaki kripto madencileri yükseliş pozisyonlarını ikiye katlıyor. Sektör genelindeki Korku, Belirsizlik ve Şüphe’nin (FUD) ortasında LTC Coin yatırımcıların yükselişe inanmaları için birçok neden bulunuyor.

SEC baskısı özellikle menkul kıymet olduğu ilan edilen altcoinlerde fiyat baskısının sürmesine neden olabilir.

Bitcoin fiyatı BlackRock etkisiyle kısa vadeli bir yükseliş süreci başlatabilir.

Litecoin mevcut haliyle emtia sınıflandırmasına daha yakın olduğu için BTC rallisinde payına düşeni alabilir.

2 ay içinde yaşanacak halving ile LTC madenci ödülleri yarı yarıya düşecek.

LTC Coin Yorum

Litecoin madencileri Haziran 2023’te şimdiye kadar olumlu bir duruş sergiledi. On-chain veriler LTC fiyatındaki %16’lık büyük geri çekilmeye rağmen madenci rezervlerinin artmaya devam ettiğini gösteriyor. IntoTheBlock’un Madenci Rezervleri verileri, tanınmış madenciler tarafından kontrol edilen cüzdanların gerçek zamanlı bakiyelerini bir araya getiriyor. Aşağıdaki grafik, LTC madencilerinin 31 Mayıs ile 16 Haziran arasında rezervlerini 250.000 artırdığını gösteriyor.

Özellikle madenciler şu anda dolaşımdaki toplam LTC arzının %2,5’inden fazlasını kontrol ediyor. Bu nedenle, yükseliş eğilimleri diğer yatırımcı gruplarını da peşinden sürükleyebilir. Boğa madenciler diğer paydaşlara da kendilerine güvenmeleri için ilham verebilirse, LTC fiyatı muhtemelen 85 dolara doğru toparlanacaktır. Ancak, boğaların kontrolü ele geçirmesi için LTC’nin ilk direnci 78 dolardan aşması gerekiyor.

Tersine, LTC fiyatı beklenmedik bir şekilde kritik 70 dolar desteğinin altına sarkarsa fiyatı 65 dolara kadar geri çekilebilir. Bu da madencilerin satışlarıyla desteklenmesi halinde daha derin bir yıllık dibe kapı aralayacaktır.