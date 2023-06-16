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Terra Classic (LUNC) Çekirdek geliştiricilerinden oluşan Ortak L1 Görev Gücü (L1TF), 14 Haziran 2023 tarihinde merakla beklenen parite yükseltmesini başarıyla gerçekleştirdi. Bu önemli olay, 11561 sayılı Teklifin Terra Classic Topluluğu tarafından onaylanması sayesinde gerçekleşti ve böylece bu kritik güncellemenin sorunsuz bir şekilde uygulanmasının önü açıldı.

LUNC Yükselecek Mi?

Dikkat çekici bir şekilde Terra Classic, kripto piyasasındaki gerilemenin çalkantılı ortamında 7 günlük etkileyici bir değer kazancı sergileyerek kripto varlık dünyasında hızla ön plana çıktı. Özellikle, sektörün devi Binance bu dönüştürücü yükseltmeye destek sözü vererek önemini daha da pekiştirdi.

Bununla birlikte, Terra Classic günün en düşük performans gösterenlerinden biri olmanın talihsiz ayrıcalığını net bir biçimde yaşarken, coin etrafında yaşananlar 16 Haziran’da beklenmedik bir dönüşü beraberinde getirdi. Sonuç olarak, bu gelişme bir nebze belirsizlik yaratarak Terra Classic’i ve aslında LUNC yatırımcılarını anlık olarak şaşkın bıraktı.

Bu dalgalanma ve belirsizlik ortamının ortasında yatırımcılar, ay sona ererken bu kripto varlığın potansiyel fiyat noktasını ayırt etmek için makine öğrenimi algoritmaları alanından bir cevap aradılar. Ayrıca, CoinMarketCap’teki LUNC kripto topluluğunun görüşlerine başvuruldu ve token’ın 30 Haziran’daki fiyatına ilişkin tahminlerinden yararlandı.

Topluluk, ay sonunda LUNC için ortalama fiyatı 0,0001434 dolar olarak belirledi; bu, yazım sırasında sahip olduğu mevcut fiyatından +%53,8’lik bir artış anlamına geliyor. Bu toplu fiyat tahmini oyları, Terra Classic’i çevreleyen hakim duyarlılığa ve beklenen gelecekteki performansına ışık tutarak piyasa duyarlılığının zorlayıcı bir göstergesi olarak varlığını sürdürüyor.

Terra Classic Fiyat Son Durumu

Şu anda, LUNC 0,00009506 dolardan şlem görüyor ve gün içinde %1,72’lik bir düşüş kaydederken hafta boyunca da toplamda %3,03’lük bir düşüş yaşadı. Terra Classic ekosisteminde token, 0,00008 dolarlık sağlam bir destek seviyesine sahip ve bu da tarihsel olarak önemli bir alım ilgisinin ortaya çıktığı bir seviyeye işaret ediyor.

Bunun yanı sıra, LUNC 0,00011 dolarlık zorlu bir direnç seviyesiyle karşılaşabilir ve bu da önemli satış baskısının tarihsel olarak daha fazla yukarı yönlü hareketi engellediği bir fiyat noktasına işaret ediyor olabilir. Terra Classic projesinin genel değerlemesi şu anda 555 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.