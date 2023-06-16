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En büyük Web3 ağlarından biri olan Polygon (MATIC), blok zinciri teknolojisi için kullanım örneklerinden oluşan açık bir veritabanının başlatıldığını duyurdu.

“The Value Prop” olarak adlandırılan veri tabanı, 300’den fazla uygulamadan oluşan bir kataloğa ve farklı iş sektörlerine, blok zinciri ağlarına ve coğrafyalara yayılmış bir dizi kullanım örneğine ev sahipliği yapıyor. Polygon, değer önerisini genişletmek için kullanıcılardan daha fazla kullanım örneği ve uygulama ile katkıda bulunmalarını istedi.

Polygon ve Gerçek Dünya İlişkisi

Gerçek dünyadaki sorunlara çözüm bulmak için blok zincirlerinden yararlanma fikri geçmişte yoğun bir tartışma kaynağı olmuştu.

Polygon’un son girişimi, blok zinciri teknolojisinin büyük ölçüde olumsuz duygular ve olumsuz manşetlerle uğraştığı bir döneme denk geliyor. Bu durum, ABD’li düzenleyicilerin Binance ve Coinbase gibi büyük piyasa katılımcılarına yönelik baskılarının bir sonucuydu.

Bu nedenle, Web3 uzmanları ve alandaki büyük oyuncular, blok zincirleri için olumlu uygulamaları ortaya çıkarmaya daha fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Bunu yalnızca varlık ticaretini kolaylaştıran bir araç olarak görmek yerine genel amaçlı bir teknoloji olarak sunmak istiyorlar.

Polygon’un yanı sıra diğer büyük ağlar da devreye girdi. Ripple (XRP) kısa süre önce Kolombiya’nın merkez bankası Banco de la República ile blockchain teknolojisinin kullanım alanlarını araştırmak üzere ortaklık kurduğunu açıkladı.

Web3 Gelişimi Devam Edecek Mi?

Polygon, yeni kullanım alanlarının kilidini açmak üzere Web3 geliştirmeyi artırmak için yeni yetenekleri çekmeye çalışıyor. Kurucu ortak Sandeep Nailwal’ın Nailwal Fellowship adında bir hibe programı başlattığı hatırlanmalı. Bu, erken aşamadaki Web3 geliştiricilerine mali yardım ve kaynak sağlamayı amaçlayan bir girişimdi. Paranın yanı sıra, geliştiriciler mentorluk alacak ve en iyi kuruculara ve yatırımcılara erişebilecekler.

Blockchain geliştirici platformu Alchemy’ye göre, ABD bankacılık krizinden kaynaklanan bulaşmaya rağmen Web3 gelişimi 2023’ün ilk çeyreğinde hızlı bir şekilde devam etti. Alchemy platformu üzerinde çalışan geliştirici ekiplerinin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve geliştirici faaliyetleri yıldan yıla artış gösterdi.

Bu yazının yazıldığı sırada Polygon’un yerel tokenı MATIC negatif bir bölgede işlem görüyordu. CoinMarketCap’e göre, 24 saatlik dönemde %4,16 düşüş gösteren coin, yazım saati itibariyle 0,5884 dolardan işlem görüyordu.