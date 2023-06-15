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2023 yılı, kripto piyasasına yeni bir soluk getirdi ve birçok büyük kripto para birimi ve altcoin, son derece sert geçen 2022’nin ardından çarpıcı bir toparlanmaya tanık oldu. Fiyatında önemli bir toparlanma görülen kripto varlıklar arasında, piyasa değerine göre dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) da yer alıyordu.

Ethereum Yorum ve Tahmini

Daha geniş piyasa rallisinin yanı sıra, ETH fiyatı, blok zincirinin daha yüksek güvenlik, ademi merkeziyetçilik ve ölçeklenebilirlik elde etme yolunu kolaylaştırmayı amaçlayan uzun zamandır beklenen Shapella yükseltmesinin ardından ek bir destek aldı.

Ancak piyasa şu anda, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) öncülüğünde sektör üzerinde yoğunlaşan düzenleyici baskılardan kaynaklanan yeni bir belirsizlikle karşı karşıya. Bunun ETH’nin fiyatını nasıl etkileyebileceği konusunda daha fazla bilgi arayan ekipler, 15 Haziran Perşembe günü CoinMarketCap’te bu ayın sonu için en son kripto topluluğu tahminlerini analiz etti.

Topluluk üyeleri 30 Haziran 2023 için ortalama Ethereum fiyatını 1.809 dolar olarak öngörüyor ve bu da mevcut fiyattan %10,31’lik potansiyel bir fiyat artışını temsil ediyormuş gibi görünüyor. ETH söz konusu olduğunda, bu topluluk %92,25’lik bir tarihsel doğruluk oranına sahipken, Ethereum’un Mayıs sonu fiyatı için doğruluk oranı %98’in üzerindeydi.

Ethereum Kaç Dolar

Yazım saatine göre ETH son 24 saatte %5,6 düşüşle 1.670 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Haftalık grafikte Ethereum %11,2’den fazla düşüş yaşadı ve bu süre zarfında 1.632 ile 1.916 dolar arasında kayda değer bir işlem aralığında işlem gördü.

Kripto fiyatlarındaki son düşüş, Federal Rezerv’in 14 Haziran’daki toplantısında hedef faiz oranını değiştirmeden bırakmasının ardından geldi ve Mart 2022’den bu yana art arda 10 faiz artışının ardından daha fazla artışa ihtiyaç olup olmadığını belirlemede “ek bilgileri değerlendirmeyi” planladığını söyledi.

Fed’in kararı, kripto para biriminin 1.780 dolar direncinin üzerine çıkmak için yeterli alım baskısını çekememesinin ardından Ethereum fiyatının 1.720 dolar desteğinin altına düşmesine neden oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.