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Bitcoin tekrar 26.000 dolar seviyesindeki desteğini geri aldı. Peki bu yükseliş devam edecek mi? Yoksa diğerleri gibi hızla söndüğünü mü göreceğiz? Buna birilerinin cevabı var. Korku ve panik dolu 14 günün ardından kral kripto para biriminin çıktığı yeni yolculuğunu ele alalım.

Bitcoin Yükselişi Sahte Mi?

CryptoQuant kurucu ortağı ve CEO’su Ki Young Ju bugün oldukça iyimser görünüyor. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 26.320 dolar desteğinin üstünde tutunurken on-chain uzmanı isim boğaların mevcut şartlar altında avantajlı olduğuna dikkat çekiyor. Aşağıdaki grafiği paylaşarak Ki Young Ju şunları söyledi;

“Bitcoin short squeeze henüz gerçekleşmedi. Sürekli takas alım hacminin çoğu, zorunlu kısa likidasyonlardan değil, saf BTC alımlarından geldi. Bu boğaların daha fazla mermisi olduğu anlamına gelir. Şimdiye kadar çok az permabear pleb tasfiye edildi.”

Fiyat bir noktada yükselmeye başladığında açığa satış pozisyonlarının tasfiyesiyle yükseliş ivme kazanır. Buna en genel tabirle short squeeze denilir. Ki Young Ju şimdilik bu gerçekleşmediği için Bitcoin fiyatının çok daha büyük bir ralli yaşayabileceğini düşünüyor. Eğer alıcılar güçlü kalmaya devam ederse kral kripto para birimi son yerel dibini 25.000 dolar bölgesinde yapmış olacak.

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin piyasa hakimiyeti %48,1 seviyesine kadar ulaştı. Bunun geçmişte birçok kez %50 bölgesini aştığını gördük. Eğer yükseliş devam ederse altcoinlerde yatay ve yukarı cılız hareketler görmeye devam edebiliriz. Kümülatif hacim nispeten yükseldi. Akşamüzeri gelen alımlarla birlikte tüm kripto para borsalarındaki toplam hacim 34 milyar dolara ulaştı.

BTC fiyat artışıyla birlikte QNT, FXS, PEPE çift haneli kazançlar elde etti. BTT, VET, EOS ve XRP Coin ise güne kırmızı devam ediyor. Popüler altcoinler BTC ile aynı hızda artış gösteremediği için BTCD artışı normal. Bir noktada Bitcoin fiyatının tepe yapıp altcoinlere yükseliş imkanı tanıması halinde Nisan ayındaki tepelerin tekrar ziyaret edildiğini görebiliriz. Şimdilik BTC’nin 30.000 dolara yakın bir noktaya ulaşıp soluklanması gerekiyor.