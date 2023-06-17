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Kriptoda her büyük olay çeşitli komplo teorilerini, çarpıtmaları da beraberinde getiriyor. BlackRock olayında da bu oldu. Sosyal medyada oldukça popüler hesapların zorlama yorumlarla ortaya attıkları iddialar pek gerçeği yansıtıyor gibi görünmüyor. Bugün büyük alıcı bulan 2 yanlışın doğrusuna odaklanacağız.

BlackRock Bitcoin Ağını Forklayacak

Peki dayanak ne? Bugün Twitter’da çok sayıda hesap dünyanın en büyük varlık yönetim şirketinin ETF hayata geçtikten sonra ağı forklayacağını söyledi. 510 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük kripto para olan BTC’nin 10 trilyon dolarlık devin elinde oyuncak olacağını söyleyen sayısız hesabı ana sayfanızda görebilirsiniz.

Şimdi ilk sorumuza gelelim, dayanak ne? Spot Bitcoin ETF için yapılan başvuru dosyasındaki “fork” kelimesini aratan bu uzmanlar böyle bir kanaate varmış. Ağın forklanma ihtimalinden bahseden maddeler aslında “potansiyel riskler” olarak ele alınıyor. Üstelik diğer ETF başvurularını inceleseler aynı riskin önceki başvurularda da değinilmiş bir husus olduğunu anlayacaklar.

ETF başvurularında birçok başlık ele alınır. Potansiyel riskler hususu da bunlardan sadece biridir. PoW konsensüs mekanizmasıyla çalışan BTC forklanabilir mi? Evet, daha önce olduğu gibi bu yapılabilir. Peki bu talep görür mü? BCH ve diğerleri bugün tarih olduğuna göre talep görmedi. Peki trilyon dolarlık bir şirket bunu başarabilir mi? Yani talep görecek bir PoS Bitcoin Forku yapabilirler mi? Teknik olarak evet ancak bu ihtimalin başvuru dosyasında yazanlarla zerre alakası yok.

Sonuç, BlackRock sinsi bir planla ETF’i çıkardıktan sonra ağı PoS’e geçirmek için forklamayacak. En azından başvuru evraklarında yazanlardan böyle bir çıkarımda bulunmak imkansız.

BlackRock’ın Başvurusu ETF Değil

Bu sosyal medyadaki en yaygın ikinci tartışma konusuydu. Çok sayıda popüler hesap bunun Grayscale tarafından ihraç edilen GBTC ile aynı şey olduğunu söylüyor. Her ikisi de teknik olarak tröst olsa da, Blackrock’un önerdiği yatırım aracını bir borsa yatırım fonu (ETF) yapan önemli bir ayrım var. Borsa Yatırım Fonu (ETF) terminolojisi bazen yanıltıcı olabiliyor ve fon yönetimi devi BlackRock‘ın spot Bitcoin ETF’si için yaptığı başvuru bazı soruları gündeme getirdi.

BlackRock’ın (BLK) iShares birimi Perşembe günü iShares Bitcoin Trust‘ın oluşturulması için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvuruda bulundu. Teklifin adı ve diğer ayrıntıları, sektör uzmanları arasında BlackRock’ın bir ETF için mi yoksa Grayscale Bitcoin Trust’a (GBTC) benzer özelliklere sahip bir tröst için mi başvurduğu konusunda bazı karışıklıklara yol açtı.

Crypto is Macro Now’ın editörü Noelle Acheson şunları söyledi;

“Bu, ETF terminolojisinin ne kadar karmaşık olduğunu hatırlatıyor. Teknik olarak BlackRock’ın teklifi bir tröst için, ancak bu itfalara izin veren bir tröst, bu yüzden tıpkı bir ETF gibi işlev görüyor.”

Acheson, bu anlamda iShares ürününün, itfa mekanizması olmayan GBTC’ye benzemediğini belirtti. Acheson, “Piyasa ‘trust’ kelimesini duyunca bunun itfası olmayan GBTC gibi olacağını düşünüyor, ancak burada durum böyle değil,” dedi.

Temel ayrım, spot bitcoin için bir ETF’nin “işlem gününün sonunda fonun varlıklarını işlem fiyatına uygun hale getirmek için bitcoin satın alabilmesidir. The Bitcoin Layer’da piyasa analisti olan Joe Consorti, bir tröstün bunu yapma kabiliyetine sahip olmadığını söyledi.

Sonuç, BlackRock tarafından yapılan başvuru Tröst görünümlü olsa da çalışma mekaniği bakımından ETF olarak tanımlanmalıdır. GBTC ile alakası yoktur.