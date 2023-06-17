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Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, popüler memecoin Floki Inu’yu (FLOKI) Metaverse ve Oyun kategorilerine eklediği duyuruldu. Dev kripto para borsasının FLOKI’yı özel kategorilere dahil etmesiyle projenin daha çok benimsenmesinin önü açılmış oldu.

Floki Inu Şimdi Binance Metaverse’de

Gelişme, Floki Inu‘nun resmi Twitter hesabından “Binance, borsasındaki Metaverse ve Oyun kategorilerine FLOKI’yi ekledi” mesajı ile duyuruldu. Binance, Metaverse ve Oyun kategorilerine FLOKI’yi dahil ederek milyonlarca kullanıcının SAND, MANA, AXS, IMX, GALA ve ENJ gibi diğer önde gelen metaverse ve oyun kripto paralarıyla birlikte Floki Inu’yu da görmelerini ve ticaretini yapmalarını sağlamış oldu.

Binance’in Floki Inu’yu Metaverse ve Oyun kategorilerine dahil etme kararı, memecoin için önemli bir kalite doğrulaması anlamına geliyor. Çünkü kripto para borsasının proje kategorilerine yalnızca saygın ve gelecek vaat eden projeleri eklediği ve bu inceleme sürecini titizlikle yürüttüğü biliniyor.

Binance borsası Floki Inu’yu 24 Nisan’da listeleyerek milyonlarca kullanıcısının erişimine açmıştı.

Floki Inu’nun Benimsenmesi ve Fiyat Hareketi

Piyasa değerine göre dördüncü en büyük memecoin olan Floki Inu, son günlerde yaptığı girişimlerle ivme kazanmaya devam ediyor. Flokı Inu ekibi, iki hafta önce açıklanan stratejik iş birliği ile memecoin’in ödemelerdeki kullanımının artırılması amacıyla Binance Pay‘den faydalanan kapsamlı bir pazarlama kampanyası başlatmıştı.

Tüm bunlarla birlikte Binance’in son hamlesiyle harekete geçen Floki Inu, son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde yükseldi ve bu yazının hazırlandığı sırada 0,0000227 dolardan işlem görüyor. Altcoin’deki bu yükselişin yüzde 3’ünden fazlası son bir saat içerisinde geldi. FLOKI, ayrıca geçen haftada değerinin yüzde 10’un üzerinde artırarak yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Öte yandan memecoin, sert kripto kışının diğer bir deyişle ayı piyasasının etkilerini hissetmeye devam ediyor. 4 Kasım 2021 tarihinde 0,0003437 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan FLOKI, güncel fiyatlarla bu seviyenin yüzde 93 altında işlem görüyor.